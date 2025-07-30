В Москве пройдет фестиваль искусств "Горький+"

Показы спектаклей пройдут с 28 по 31 августа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Фестиваль искусств "Горький+" пройдет в Москве с 28 по 31 августа. Центральной площадкой мероприятия станет парк Горького, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Для москвичей и туристов подготовили десятки событий. Свои постановки покажут театральные коллективы из столицы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга и других городов России", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что главной темой фестиваля станут взаимоотношения Максима Горького с его современниками: Толстым, Чеховым, Маяковским, Рахманиновым, Шаляпиным и Мейерхольдом.

На основной сцене Парка Горького представят музыкальный спектакль, в основе сюжета которого рассказы "Макар Чудра" и "Старуха Изергиль". Также запланировано несколько концертов, в том числе программа "Любимые композиторы Горького". Помимо московских артистов, перед посетителями выступят труппы петербургского театра "Кукольный формат", Новосибирского государственного драматического театра "Старый дом", Казанского государственного театра юного зрителя, Воронежского камерного театра и другие коллективы.

В пресс-службе добавили, что показы спектаклей в рамках фестиваля пройдут еще на трех других площадках - в Московском театре юного зрителя, Московском еврейском театре "Шалом" и Государственном академическом театре имени Моссовета.

На некоторые мероприятия фестиваля необходима предварительная регистрация на сайте события. Мероприятие пройдет в рамках масштабного городского фестиваля "Лето в Москве".