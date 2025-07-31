Самыми популярными являются экспозиции, посвященные изобразительному искусству, говорится в исследовании холдинга

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более 27% россиян, то есть свыше четверти опрошенных, регулярно посещают выставки, что указывает на высокий интерес населения к искусству, говорится в исследовании холдинга "Ромир" (есть в распоряжении ТАСС).

Многие из них - по 13% - посещают выставки либо ежегодно, либо несколько раз в год. Знакомятся с последними выставочными проектами ежемесячно 1% посетителей. "Это свидетельствует о значительном интересе к искусству, истории и новым знаниям, проявляемому большой частью населения", - подчеркивают в пресс-службе.

Самыми популярными являются выставки изобразительного искусства, которые привлекают 51% посетителей. Далее идут выставки исторического и культурного наследия, которые посещают 46% ценителей. 32% опрошенных предпочитают современное искусство. Кроме того, популярностью пользуются научно-технические выставки (30%). На долю декоративно-прикладного искусства приходится 27% посетителей.

"Итак, культурная жизнь россиян довольно активна. От классических полотен до последних достижений науки - наши соотечественники демонстрируют широкий круг интересов, подтверждая, что мир выставок остается важной частью их досуга и личностного развития", - заключили в "Ромир".