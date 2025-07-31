Денис Мацуев исполнил Рахманинова на открытии фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..."

Перед началом концерта к зрителям и участникам обратилась его организатор и вдохновитель оперная прима Хибла Герзмава

СУХУМ, 31 июля. /ТАСС/. Двадцать третий Международный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." открылся в Сухуме на площади перед Абхазским драмтеатром, под открытым небом. Концерт под открытым небом начался с исполнения Денисом Мацуевым "Концерта номер два для фортепиано с оркестром до минор" Сергея Рахманинова, передает корреспондент ТАСС.

Перед началом концерта к зрителям и участникам обратилась его организатор и вдохновитель оперная прима Хибла Герзмава.

"Какое счастье, что у меня есть место силы - моя Апсны (Абхазия). Именно здесь когда-то родилась мечта о фестивале, которую услышал и поддержал первый президент Абхазии Владислав Григорьевич Ардзинба. Он был глубоко убежден в силе культуры, и для меня большая честь открывать XXIII сезон в память о великом человеке, о главном абхазе для меня", - сказала певица.

© Анжела Кучуберия/ ТАСС

В числе зрителей были президент Абхазии Бадра Гунба, вдова Владислава Ардзинбы Светлана Джергения.

Певица выразила благодарность всем, кто поддерживает фестиваль сегодня - правительству Абхазии и президенту Бадре Гунбе, Министерству культуры России и министру культуры РФ Ольге Любимовой.

"Особая признательность Президентскому фонду культурных инициатив, Роману Карманову. Мне очень приятно, что сегодня к нам приехали Сергей Геннадьевич Новиков и Андрей Андреевич Писарев", - сказала она.

Выступивший с художественным словом народный артист России и Абхазии Евгений Князев начал стихами Осипа Мандельштама "Силентиум", написанного в 1910 году. "Это - миг перед рождением прекрасного, ожидание чуда, затаенного дыхания, в ожидании волшебства. И я верю, что такое чудо сегодня произойдёт и прекрасная музыка поднимет нас высоко", - сказал он.

Впервые в Сухуме в рамках фестиваля выступил солист Большого театра Игорь Головатенко.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.