В театре также отметили, что спектакль "Сказки Пушкина" является единственной постановкой Роберта Уилсона в России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Американский театральный режиссер Роберт Уилсон является одним из величайших режиссеров-авангардистов, который в своем творчестве часто вдохновлялся русским искусством, говорится в соболезновании, размещенном на сайте Театра Наций, где в 2015 году Уилсон поставил "Сказки Пушкина".

Роберт Уилсон умер в возрасте 83 лет.

"Режиссер, сценограф и драматург, он был одним из величайших представителей современного театрального авангарда. Свет, движение, слово и тишина были для него главными инструментами в создании удивительных сюрреалистичных театральных миров. <…> В своем творчестве Уилсон часто вдохновлялся русским искусством вообще и авангардом начала XX столетия в частности", - говорится в сообщении.

В театре также отметили, что спектакль "Сказки Пушкина" является единственной постановкой Роберта Уилсона в России. "Восемь лет художественный руководитель театра [Наций] Евгений Миронов вел переговоры об этой постановке. В кастинге приняли участие сотни артистов. Репетиции шли в Уотер-Милле, резиденции Уилсона под Нью-Йорком, а потом и в Москве. В итоге восемь лет ожидания, полтора месяца счастливейшей работы с грандиозным режиссером и 10 лет аншлагов", - поделились воспоминаниями на официальном сайте театра.

Роберт Уилсон - американский театральный режиссер. Родился 4 октября 1941 года. Уилсон является одним из представителей театрального авангарда конца ХХ - начала XXI века. Режиссер поставил такие спектакли, как "Эйнштейн на пляже", "Жизнь и времена Иосифа Сталина", "Король Лир" и другие. В московском Театре наций поставил "Сказки Пушкина", премьера которой состоялась 16 июня 2015 года.