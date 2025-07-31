Также на сцене выступила арт-рок-группа "Мандрагора"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Презентация второго альбома заслуженной артистки РФ Юлии Пересильд и арт-рок-группы "Мандрагора" "Планета легкого поведения - Земля" состоялась в Москве на Международном открытом фестивале "Театральный бульвар - 2025", передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие проходило вечером 31 июля в амфитеатре музейного парка "Политех". В этот день в Москве прошел небольшой дождь, а температура воздуха достигала 30 градусов тепла. Всем посетителем выдали дождевые плащи и бутылки с водой. Свободных мест на презентации в амфитеатре не осталось - порядка десяти зрителей смотрели представление стоя.

У песен из нового альбома "Мандрагоры" разное настроение: некоторые из них меланхоличные, некоторые - радостные. Большинство композиций посвящено любви. Как отметили организаторы фестиваля, произведения из альбома "Планета легкого поведения - Земля" одновременно и простые, и сложные - как само чувство любви.

Прозвучали не только песни из нового альбома, но и более ранние произведения, созданные группой.

О "Театральном бульваре"

Фестиваль "Театральный бульвар" стартовал 1 июня. Он продлится 92 дня и станет самым продолжительным в истории мирового театрального движения. За это время на 14 городских площадках пройдут более 600 спектаклей с участием свыше 3 тыс. артистов. Впервые в программе - постановки не только московских театров, но и коллективов из регионов России и других стран.