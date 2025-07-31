В рамках фестиваля состоятся еще два больших концерта российского пианиста Дмитрия Шишкина и музыканта Валентины Лисицы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Концерт народного артиста России пианиста, композитора Даниила Крамера пройдет в Москве в рамках фестиваля "Лето в усадьбе Прове-Калиш". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"В изысканных интерьерах старинного московского особняка на Новой Басманной в авторской аранжировке Даниила Крамера по-особенному зазвучат фантазии на темы П. И. Чайковского, Ф. Шопена, В. Моцарта 1 августа. Активный сторонник синтеза классической и джазовой музыки предложит слушателям собственный взгляд на произведения великих композиторов. Его концерт - одно из главных событий фестиваля", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что в рамках фестиваля состоятся еще два больших мероприятия: российский пианист Дмитрий Шишкин выступит 8 августа, а 15 августа пройдет концерт музыканта Валентины Лисицы. "В программе концерта Дмитрия Шишкина 8 августа - песни Ф. Шуберта в фортепианных транскрипциях Ф. Листа, а также сочинения Н. Метнера и С. Рахманинова. <...> Пианистка Валентина Лисица, концерт которой состоится 15 августа, исполнит 24 прелюдии Сергея Рахманинова", - рассказали в пресс-службе.

Фестиваль "Лето в усадьбе Прове-Калиш" проходит в Москве с 4 июля по 23 августа. Участниками являются музыканты из России и других стран.