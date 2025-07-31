На выставке представлено более 100 работ Ивана Билибина из собрания музея - иллюстрации к русским сказкам, эскизы к театральным постановкам, открытые письма на основе архитектурных и этнографических зарисовок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Более 100 произведений знакового российского и советского художника, графика и иллюстратора Ивана Билибина представят широкой публике на выставке в Арт-центре в культурном квартале "Брусницын" в Петербурге. Как отметили организаторы, временная экспозиция "Сказочные миры И. Я. Билибина" включает и наиболее известную серию "Сказки", которая тиражируется на протяжении 100 лет.

"Из значимых работ в нашем собрании - гравюра "Руслан и Голова" из "Руслана и Людмилы". Она к нам попала из рук внучки министра культуры РСФСР. Очень интересная история у редкой обложки к русскому балету Сергея Дягилева. На обороте нашего экземпляра под названием "Гуляние на празднике Ярилы" 1936 года есть оригинальная надпись, свидетельствующая о том, что эта работа анонсировала Третий сезон Русских балетов в Королевском театре в Ковент-Гардене (Лондон)", - привели в пресс-службе слова директора музея дизайна "Основа", коллекция которого составила выставку, Анастасии Ворониной-Даринцевой.

На выставке представлено более 100 работ Ивана Билибина из собрания музея - иллюстрации к русским сказкам, эскизы к театральным постановкам, открытые письма на основе архитектурных и этнографических зарисовок. Эта коллекция собиралась несколько лет и постоянно пополняется.

Временная экспозиция "Сказочные миры И. Я. Билибина" будет открыта для публики с 1 августа по 5 октября 2025 года.

О художнике

Иван Билибин (1876-1942) - выдающийся русский художник, график, театральный художник и иллюстратор, один из ключевых представителей направления "Мир искусства" и основоположник национально-романтического стиля в русской графике.

Именно сказочные иллюстрации принесли Билибину всемирную славу. Он создал целые графические циклы, ставшие каноническими: "Царевна-лягушка" (1899), "Василиса Прекрасная" (1899-1900, 1902), "Сказка о царе Салтане" А. С. Пушкина (1904-1905), "Сказка о золотом петушке" А. С. Пушкина (1906-1907) и многие другие. Его иллюстрации не просто дополняли текст, а создавали целостный сказочный мир, ставший эталоном восприятия русской народной и пушкинской сказки.

Билибин также был выдающимся театральным художником. Он оформлял оперы и балеты на русскую тематику.

В 1917 году Билибин создал герб Временного правительства, который впоследствии (в 1992-1993 гг.) использовался как эмблема Центробанка РФ, - двуглавого орла без монархических атрибутов.

После Октябрьской революции он уехал из Петрограда сначала в Крым, а в 1920 году - в эмиграцию. В 1936 году, несмотря на успешную карьеру в Европе, Билибин принял решение вернуться в СССР. Поселился в Ленинграде. Преподавал во Всероссийской Академии художеств, продолжал иллюстрировать книги ("Песнь про купца Калашникова" М. Ю. Лермонтова, "Сказка о рыбаке и рыбке").

Умер в блокадном Ленинграде 7 февраля 1942 года от голода. Похоронен в братской могиле профессоров Академии художеств.