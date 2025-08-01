Gipsy Kings и Гагарина выступят на фестивале Бутмана "Джазовые сезоны"

Народный артист России Игорь Бутман отметил, что проведение "Джазовых сезонов" в музее-заповеднике Архангельское помогает расширить географию фестивалей в живописных местах Подмосковья

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Французская группа Gipsy Kings by Andre Reyes и российская певица Полина Гагарина примут участие в музыкальном фестивале "Джазовые сезоны" народного артиста России художественного руководителя Московского джазового оркестра Игоря Бутмана. Об этом сообщил ТАСС сам джазмен, отметив, что фестиваль пройдет впервые в музее-заповеднике "Архангельское".

"Мы проводим фестивали уже 10 лет, организовав 10 фестивалей в Музее-заповеднике "Горки Ленинские". В этот раз мы решили перейти на другую площадку, связанную с княжеской семьей Юсуповых, музей-заповедник "Архангельское". Мы пригласили выступить зарубежных гостей, таких как известный коллектив Gipsy Kings, а также Полину Гагарину, которая исполнит специальную программу. Мы с оркестром представим разные программы в оба дня", - рассказал Игорь Бутман.

Народный артист России также отметил, что проведение "Джазовых сезонов" в музее-заповеднике Архангельское помогает расширить географию фестивалей в живописных местах Подмосковья. "Талантливых артистов становится все больше, поэтому необходимо находить новые площадки для выступлений. Фестиваль в Архангельском - это новый этап для нас", - добавил джазмен.

"Джазовые сезоны" пройдут в музее-заповеднике Архангельское 23 и 24 августа. В рамках фестиваля будут задействованы две площадки: главная и малая сцены. В фестивале примут участие помимо Gipsy Kings и Полины Гагариной такие артисты, как российский певец и композитор Петр Налич, актер Сергей Степанченко, Даниил Крамер, джазовый коллектив "Ilugdin trio".