Как рассказал гендиректор цирка Эдгард Запашный, за последние две недели артисты Большого Московского цирка уже побывали на фестивале в Казахстане, где завоевали серебряные награды

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Артисты из России, в том числе из Большого Московского государственного цирка примут участие в фестивале циркового искусства в Китае. Об этом сообщил ТАСС гендиректор цирка Эдгард Запашный.

"Сейчас готовимся к международному цирковому фестивалю в Китае. Тоже несколько номеров будет представлено из России и из Большого Московского цирка. В частности, движение (интерес к сотрудничеству - прим. ТАСС) есть, определенные взаимоотношения с дружественными странами сохраняются, с другими странами [работаем] в индивидуальном порядке", - сказал он.

Запашный также рассказал о последних успехах артистов на международной арене: за последние две недели артисты Большого Московского цирка уже побывали на фестивале в Казахстане, где завоевали серебряные награды. "А наши коллеги из "Росгосцирка" получили золотые награды. Это приятно, что мы достойно представили нашу страну сразу двумя дружественными друг к другу цирковыми компаниями", - отметил он.