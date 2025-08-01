Всего пройдет девять показов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Гастроли МХТ имени А.П. Чехова пройдут в трех городах Китая с 8 по 24 августа. Артисты представят постановку своего художественного руководителя народного артиста РФ Константина Хабенского "Чайка", сообщили в пресс-службе театра.

"С 8 по 24 августа состоятся гастроли МХТ имени А.П. Чехова в Китае. Спектакль "Чайка" в постановке художественного руководителя театра Константина Хабенского покажут в трех городах. Всего пройдет 9 показов", - говорится в сообщении.

Так, 8, 9 и 10 августа "Чайку" смогут увидеть жители Пекина. 15,16 и 17 августа - жители Шанхая. Последним городом станет Сямынь: там постановка Хабенского будет представлена 22, 23 и 24 августа.

"Также в рамках гастролей пройдут творческие встречи с Константином Хабенским и артистами, занятыми в спектакле: 6 августа в Пекине в книжном магазине Rendez-Vous, 9 августа в Центральной академии драмы в Пекине (закрытая академическая конференция по спектаклю "Чайка"), 12 августа в Шанхайском восточном центре искусств", - добавляют в пресс-службе.

В "Чайке" заняты такие актеры театра, как Кристина Бабушкина, Илья Козырев, Анатолий Кот, Софья Шидловская, Вано Миранян, Алена Хованская, Полина Романова, Андрей Максимов, народный артист РФ Игорь Верник и Денис Парамонов. "В наших героях много юношеского максимализма, нормального человеческого эгоизма. Для нас главные герои в этой пьесе - женщины. Благодаря их вниманию, их любви, их преданности можно взлететь, в том числе и в творчестве", - приводят слова Хабенского в МХТ.