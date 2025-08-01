Программа включает в себя выступления тайских творческих коллективов из разных провинций, мастер-классы по приготовлению популярных тайских блюд и тайскому боксу, сеансы массажа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Фестиваль тайской культуры открылся в московском саду "Эрмитаж", мероприятие продлится до 3 августа, передает корреспондент ТАСС.

В этом году в центре мероприятия - культурные традиции разных регионов страны в рамках темы "Многообразие Таиланда". В церемонии открытия приняли участие тайские национальные художественные ансамбли. Делегация высокопоставленных представителей Таиланда и сотрудники тайского дипломатического представительства в Москве также стали гостями церемонии. Вице-министр иностранных дел королевства Лаливан Канчаначари объявила об официальном открытии фестиваля, перерезав символическую золотистую ленту.

"Более 150 человек приехали из Таиланда для того, чтобы провести это мероприятие на высшем уровне. Я с удовольствием вижу, что тайские предприниматели, артисты, музыканты отмечают с нами начало этого фестиваля. Он продемонстрирует те связи, которые мы с вами успешно выстроили. Тайцы очень ценят богатую культуру и историю России, ее творчество и душу этой страны. Помимо туризма нас также объединяет торговля, инвестиции и гуманитарные обмены, - сказала Канчаначари. - Тайский фестиваль в Москве включен в 2026 году в список одиннадцати самых крупных тайских фестивалей по всему миру".

Преподаватель тайской музыки из таиландского университета Шринакхаринвирот рассказала в комментарии ТАСС, что ее ученики принимают участие в мероприятии и поделилась впечатлениями. "Я впервые на тайском фестивале, восхищена и горжусь, потому что это как тайское сообщество. Мы можем использовать нашу тайскую мягкую силу, демонстрируя тайские виды боевых искусств, костюмы, тайские манеры - все, связанное с Таиландом", - отметила она.

Программа фестиваля

Программа фестиваля включает в себя выступления тайских творческих коллективов из разных провинций страны, мастер-классы по приготовлению популярных тайских блюд и тайскому боксу, сеансы тайского массажа и мастер-классы по созданию сувениров. Гости мероприятия также смогут познакомиться с традиционной тайской кухней и экзотическими фруктами на фудкорте и посетить рынок с товарами из Таиланда.

По данным организаторов, во второй и третий день гостей фестиваля ждут выступления современных и народных танцевальных и музыкальных коллективов, парад барабанщиков вокруг парка, выставки народных промыслов и представления артистов традиционного тайского театра масок Кхон.

Исполнители из Таиланда разделят сцену с российскими артистами, что позволит зрителям по достоинству оценить культурные ценности обеих стран.

Фестиваль тайской культуры проводится в Москве более 10 лет. В 2024 году его посетили более 50 тыс. человек.