В Петербурге на ярмарке "Из профессорской квартиры" представят графику XX века

Мероприятие пройдет 2 и 3 августа в Доме радио

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. графических произведений художников XX столетия представят публике на ярмарке искусства "Из профессорской квартиры", которая пройдет 2 и 3 августа в Доме радио в Петербурге. Как отметила в беседе с ТАСС куратор проекта Тамара Кубанеишвили, на ярмарке можно увидеть как работы ленинградских классиков и нонконформистов, так и современных художников.

"Этот проект сосредоточен на графике XX века. Мы традиционно представляем более тысячи работ как русских, так и западно-европейских авторов. В этом году - это одна из самых масштабных ярмарок, охватывающих все XX столетие: от классиков до художников неофициального искусства Москвы и Ленинграда", - отметила Кубанеишвили.

Ярмарка делится на два зала: в основном помещении публике представили основной объем графических произведений, в других же залах разместились три выставочных проекта. Каждый из них сосредоточен на творчестве одного художника. Ярмарку дополнит насыщенная параллельная программа. Кинокомпания "Про:взгляд" представит драму немецкого режиссера Маттиаса Гласнера "Жизнь" о семье, все члены которой проходят через экзистенциальный кризис.

Музыка будет звучать в Доме радио все два дня. 2 августа пройдет концерт электронной экспериментальной музыки Егора Ананко и Виктории Харкевич с проектом kraaa, композиторов и резидентов Дома Радио. На закрытии ярмарки сыграет квартет солистов musicAeterna, в программе А. Глазунов и М. Никодиевич.

Гостей ярмарки ждет также насыщенная программа от Дома культуры Льва Лурье. Вадим Высоцкий расскажет, почему Петербург можно считать самым итальянским городом России и где в нем искать Рим, Венецию и Флоренцию. Александр Дединкин раскроет скрытые смыслы городских названий и покажет, как топонимика Петербурга отражает его прошлое. Анна Маркович расскажет о районе "Золотого треугольника", а Никита Елисеев - о драматичной истории на Невском проспекте и фигуре Алексея Суворина - журналиста, прошедшего путь от разночинца и до одного из самых влиятельных издателей Российской империи. Виктор Амчиславский посвятит свою лекцию еврейским деятелям культуры, чьи биографии и творчество тесно связаны с районом Площади Искусств - от Льва Бакста и Исаака Бродского до Иды Рубинштейн и Марка Шагала, от Акима Волынского до Льва Лунца.

KGallery была основана в Санкт-Петербурге в 2005 году. В основе ее собрания - крупнейшая частная коллекция русского и советского искусства, которая начала формироваться с середины 80-х годов XX века.