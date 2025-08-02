Для помощи в постановке любительским театральным коллективам провели мастер-классы по режиссуре и драматургии

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Десять пьес создано в Туве о неизвестных героях специальной военной операции из республики. Четыре из них уже поставлены любительскими театрами, участие в спектаклях принимают родные погибших бойцов, сообщила ТАСС руководитель фестиваля "Театр о героях" Виктория Монгуш.

"Уникальный проект запущен в Туве для сохранения памяти о неизвестных героях специальной военной операции из республики. Любительские театральные коллективы создали 10 пьес о подвигах своих земляков. Четыре пьесы они уже поставили, еще шесть готовятся к постановке в течение августа и сентября. Важно, что эти пьесы каждый коллектив писал про своих земляков. Участие приняли коллективы из разных районов Тувы. Они рассказывают о наших ребятах, совершивших подвиг. Никто не должен быть забыт", - сообщила Монгуш.

По ее словам, среди постановщиков спектаклей есть члены семей погибших солдат. "Например, есть у нас семейный театр. Родные героя собрались вместе, создали пьесу и сейчас ставят спектакль. Мать солдата в нем сыграет мама погибшего воина. Или другой пример, есть постановка от студентов политехнического техникума. Ребята решили написать пьесу о выпускнике своего учебного заведения", - пояснила руководитель фестиваля.

Для помощи в постановке любительским театральным коллективам провели мастер-классы по режиссуре и драматургии.

В Туве около 10 тыс. человек на конец 2024 года принимали участие в специальной военной операции. В республике дислоцируется 55-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (горная). Она входит в состав Сухопутных войск РФ. С 2022 года военнослужащие бригады выполняют боевые задачи в зоне СВО.