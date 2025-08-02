В бывшем дворце графа Шереметева также планируют открыть музей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о ходе реставрации усадьбы Шереметевых в селе Высокое Смоленской области. Он отметил, что реставрационные работы в разгаре, однако до конца года планируется их завершить.

"Работа в самом разгаре. Ее много. Но до конца года постараемся все завершить", - говорится в сообщении.

Как отметил спикер Госдумы, всего историко-культурный ансамбль включал в себя 21 объект, из которых 19 в различном состоянии дошли до наших дней. После проведения переговоров было принято решение восстановить объекты и наполнить их новым содержанием: в начале 2025 года отреставрировали храм, всего с 2024 года восстановлено 8 объектов историко-культурного наследия. Сейчас продолжаются работы еще на 9 объектах, их планируется завершить до конца года.

"В воссозданном парке с вековыми деревьями, ротондами, двумя прудами, обустроенным пляжем, детской площадкой уже в октябре можно будет прогуляться и прекрасно провести время, встретив осеннюю пору", - добавил Володин.

Кроме того, в бывшем дворце графа Шереметева планируется открыть музей. В воссоздаваемом архитектурном комплексе усадьбы Шереметевых к январю 2026 года также будет оборудована гостиница с кафе.