В честь 150-летия Союза театральных деятелей РФ состоится более 40 мероприятий

Среди них будут Всероссийский марафон-фестиваль «Россия - Театр - Общество», проект «Театральный поезд» и выставка «Наследие. Театр. Великие» в Москве и Санкт-Петербурге, отметила министр культуры Ольга Любимова

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Юбилейная программа в честь 150-летия Союза театральных деятелей (СТД) России состоит более чем из 40 праздничных мероприятий, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Провела рабочую встречу с народным артистом России, председателем Союза театральных деятелей Российской Федерации, художественным руководителем Московских театров Олега Табакова и «Современника» Владимиром Машковым. <...> Отдельное внимание уделили подготовке к 150-летию Союза театральных деятелей России. В юбилейную программу войдут более 40 мероприятий, среди них Всероссийский марафон-фестиваль «Россия - Театр - Общество», проект «Театральный поезд» и выставка «Наследие. Театр. Великие» в Москве и Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Любимова добавила, что во время встречи обсуждались перспективы обновления объектов СТД, среди которых "Боярские палаты", дома актера в разных регионах, Театральный центр на Страстном бульваре.

Стороны также подвели итоги XXXI сезона Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" и обсудили планы на следующий сезон. Отмечается, что заявки на участие подали более 800 театров и коллективов со всей России.

Также на встрече затронули завершение в 2025 году эксперимента по реализации образовательной программы по специальности "Актерское искусство" в Московской театральной школе Олега Табакова.

Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество) - общероссийская общественная организация, творческий союз профессиональных работников в сфере театрального искусства, основанный в 1876 году. В 2026 году Союз театральных деятелей России отметит 150 лет. Празднование начнется 17 января 2026 года, когда в России впервые будет праздноваться День артиста.