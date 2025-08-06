После завершения исследований артефакта он будет передан в Омский музей изобразительных искусств им. Врубеля

ОМСК, 6 августа. /ТАСС/. Мастера Свердловского областного краеведческого музея им. Клера восстановили найденный в могильнике саргатской культуры в Омской области железный меч, который поможет изучить погребальные обряды древних сибиряков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Омского отделения Русского географического общества (РГО), благодаря реставрации удалось установить ,что оружие середины 1 тыс. до нашей эры - III века нашей эры было специально испорчено при захоронении.

"Археологически целые, то есть удовлетворительной сохранности мечи не столь часты, чаще всего обнаруживаются фрагменты лезвий, рукоятей или перекрестий. Эта находка открывает новые перспективы в изучении погребального обряда населения саргатской культуры. Факт намеренной порчи и нахождение меча в парном захоронении расширяет сведения о ритуальных практиках и особенностях использования холодного оружия в погребальной обрядности населения лесостепной зоны Зауралья и Западной Сибири", - цитирует пресс-служба директора музея археологии и этнографии ОмГПУ, руководителя научно-производственного центра "Архео" Максима Грачева.

Как отметила ведущий научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН Светлана Шарапова, меч был ритуально погнут до помещения в захоронение. "Визуализация намеренной порчи стала возможна после проведения реставрационных мероприятий. В целом можно констатировать, что это первая подобная находка в памятниках саргатской культуры", - сказала она ТАСС.

Особым было и положение оружие в могиле - не вдоль тела, а поверх костяка, что также указывает на возможный ритуальный характер подношения. "Специальное повреждение предметов сопроводительного инвентаря имело место в древности. Это согласуется с этнографическими свидетельствами и данными раскопок памятников раннекочевнических древностей Евразии", - пояснила ученый. После завершения исследований артефакта он будет передан в Омский музей изобразительных искусств им. Врубеля.

Саргатская археологическая культура существовала с VII-VI веков до н. э. по III-V века н. э. в лесостепной зоне Зауралья и Западной Сибири вдоль крупных рек - Иртыша, Ишима, Тобола, по среднему течению Оми и в низовьях Исети. Культура получила свое название по курганам у с. Саргатка в Омской области. Известно более сотни археологических памятников саргатской культуры: городищ, поселений и курганов.