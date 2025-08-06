Жители и гости города увидят работы победителей одноименного всероссийского конкурса современного плакатного искусства

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Работы в жанре современного плаката представят в Хабаровском крае в рамках передвижной выставки "Время смыслов", которая откроется 24 августа в Хабаровске. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Жители и гости города увидят работы победителей одноименного всероссийского конкурса современного плакатного искусства, инициированного приморским добровольческим отрядом "Тигр" при поддержке полпреда Дальневосточного федерального округа Юрия Трутнева", - говорится в сообщении. Авторы затрагивают темы служения, памяти, ответственности и выбора, работы посвящены СВО, юбилею Великой Победы, подвигу волонтеров, пожарных, учителей и спасателей, чувству восхищения своей страной и традиционным семейным ценностям. Одновременно с выставкой в городе пройдет патриотический забег "От победы к победе!".

В июле выставки победителей проекта прошли в метро сразу двух городов - в Самаре и Новосибирске, а также на главном молодежном форуме "Территория смыслов" на площадке мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье. В августе и сентябре, помимо Хабаровска, выставка будет работать в Томске, Кемерово, Красноярске, Братске, Иркутске, Тулуне, Ангарске, Улан-Удэ, Чите, Благовещенске, Биробиджане, Уссурийске, Владивостоке, Южно-Сахалинске и Охе. Эти выставки призваны вернуть плакатное искусство в общественное пространство как форму гражданского и культурного высказывания.

"Проект "Время смыслов" объединяет усилия разных площадок - транспортных, спортивных, образовательных, общественных - и выстраивает единое культурное поле смыслов, актуальных для всей страны. "Время смыслов" - это не просто конкурс. Это платформа для визуального диалога с обществом на языке современных образов", - отметил один из организаторов конкурса Михаил Ковалев.

Конкурс плакатного искусства "Время смыслов" проходил весной этого года. Организаторы получили около 3,2 тыс. работ от участников из 84 регионов России. Лучшими названы 59 работ в 13 номинациях. Одной из победительниц в категории "Надежда России" стала 13-летняя хабаровчанка Валерия Бибик. Свою работу "Лица блокадного Ленинграда..." школьница посвятила памяти юной жительницы этого города Тани Савичевой.

Конкурс проводится по инициативе добровольческого отряда "Тигр" и арт-проекта "Журнал "Судьба" при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Фонда развития социальных инициатив и АСК "Форвард". Конкурс носит имя Героя России Сергея Ефремова - вице-губернатора Приморского края, погибшего при освобождении Курской области.