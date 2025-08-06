В Тверской области нашли клад монет периода от правления Ивана IV до Бориса Годунова

Также на раскопках найдены уникальные предметы вооружения

ТВЕРЬ, 6 августа. /ТАСС/. Клад из 95 серебряных монет, отчеканенных в период от правления Ивана Грозного до Бориса Годунова, нашли археологи на месте строительства паломнической деревни в Старице Тверской области. Об этом рассказал ТАСС представитель Тверского научно-исследовательского историко-археологического и реставрационного центра, директор ООО "Омега-мастер" Александр Хохлов.

В ходе археологических раскопок ученые обнаружили несколько средневековых построек из белокаменных блоков.

"В одной из построек был найден клад из 95 серебряных монет, отчеканенных в период от правления Ивана Грозного до Бориса Годунова", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в постройках, а также рядом с ними были обнаружены десятки других находок: нательные кресты, бронзовые и серебряные иконки-привески. "Были обнаружены различные предметы быта, такие как ножи, железные ключи. Тысячи фрагментов разбитых глиняных сосудов: горшков и кувшинов. Встречаются и целые сосуды", - поделился ученый.

Также на раскопках найдены уникальные предметы вооружения. "Среди предметов вооружения - великолепный бронзовый кистень, возможно, залитый внутри свинцом, с небольшими шипами на поверхности", - рассказал ученый, пояснив, что кистень - это ударное оружие, состоящее из увесистой металлической гирьки, прикрепленной к концу кожаного ремешка.

Эксперт отметил, что никакой информации о застройке участка за Старицким Успенским монастырем в период средневековья у археологов не было. "Участок расположен на самом берегу Волги. Возможно, именно поэтому он не всегда был задействован в хозяйственном обороте. В период трансгрессии воды в реке случались наводнения, которые продолжались несколько месяцев. В том числе, затапливалась и территория Старицкого Успенского монастыря", - пояснил ученый, добавив, что археологические работы будут продолжаться до осени.

В Старице Тверской области реализуется проект комплексного туристического развития города "Старицкий посад", который предусматривает создание рядом с монастырем кластера "Паломническая деревня" с гостевыми домами, монастырского парка, открытие гостиниц. Кроме того, в городе в течение ближайших лет планируется восстановить более десятка руинированных зданий.