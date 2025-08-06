Татьяна Иванова считает, что возросший интерес молодого поколения к музыке тех лет связан с запоминающимися мелодиями

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Солистка российской музыкальной группы "Комбинация" Татьяна Иванова считает, что возросший интерес молодого поколения к музыке 90-х связан с наличием запоминающихся мелодий в песнях того времени. Таким мнением в беседе с ТАСС поделилась певица.

"Я наблюдаю парадокс: зритель молодеет. Я все чаще вижу, прекрасные подростковые, детские лица на своих концертах. Мне кажется, что интерес к хитам 90-х обусловлен тем, что молодые люди услышали, что в песне могут быть не только текст и ритм, но и мелодии, которые запоминаются", - рассказала Иванова.

Артистка также обратила внимание на то, что музыканты 90-х смогли выпустить такие произведения, которые были популярны тогда и остаются известны сейчас. "Наша "шайка-лейка" артистов того времени опубликовала такие хиты, которые все до сих пор напевают. В этих песнях была мелодия и мотив, который поднимал настроение и врезался в память", - добавила солистка "Комбинации".

Советская и российская музыкальная женская поп-группа "Комбинация" была создана в 1988 году. Группа стала популярна благодаря песням Russian Girls, American Boу, "Бухгалтер", "Два кусочека колбаски", "Вишневая девятка" и другим. Иванова была и остается вокальной солисткой группы с 1988 года. Среди бывших участниц "Комбинации": Алена Апина, Светлана Кашина, Татьяна Охумуш и другие.