Татьяна Иванова назвала ленту удачной и правдивой

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Одной из причин возросшего интереса аудитории к музыкальной группе "Комбинация" является выход одноименного сериала про группу, премьера которого состоялась в 2024 году. Таким мнением поделилась в беседе с ТАСС солистка "Комбинации" Татьяна Иванова.

"У нас сейчас много концертов. После выхода сериала все увеличилось. До этого момента я думала, что пора уходить на пенсию, а тут сказали, что еще рано", - шутливо рассказала артистка.

По словам Ивановой, сериал про группу "Комбинация" получился удачным и правдивым. "Сериал вышел прекрасным, мне очень понравился. 60%, что там показано, - правда. Понятно, что это художественное произведение, где есть взгляд режиссера, но у меня нет вопросов к истории. Я с удовольствием посмотрела, поучаствовала и пообщалась со съемочной командой", - поделилась певица.

Сериал "Комбинация" российского режиссера Никиты Власова вышел в 2024 году в онлайн-кинотеатрах. Сериал рассказывает историю создания женской музыкальной группы "Комбинация". В главных ролях Никита Кологривый, который сыграл продюсера Александра Шишинина, Елизавета Базыкина (Татьяна Иванова), Анастасия Уколова (Алена Апина) и другие актеры.

Солистка группы Татьяна Иванова выступала консультантом на съемках.

О группе

Советская и российская музыкальная женская поп-группа "Комбинация" была создана в 1988 году. Группа стала популярна благодаря песням Russian Girls, American Boу, "Бухгалтер", "Два кусочека колбаски", "Вишневая девятка" и другим. Иванова была и остается вокальной солисткой группы с 1988 года. Среди бывших участниц "Комбинации" Алена Апина, Светлана Кашина, Татьяна Охумуш и другие.