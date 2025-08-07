На международном уровне музыкант активно продвигает катарскую культуру

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Катарский композитор Халид Аль-Салем вошел в состав жюри международного музыкального конкурса "Интервидение-2025". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе конкурса.

"Халид Аль-Салем вошл в состав международного профессионального жюри "Интервидения" от Катара. Халид Аль-Салем - известный катарский композитор и музыкальный аранжировщик, свободно сочиняющий композиции как на арабском, так и на английском языках. Свой музыкальный путь начал с раннего возраста, оттачивая мастерство на разных инструментах: от классического фортепиано до национального уда", - рассказали в пресс-службе.

С 2018 года занимает должность директора Центра музыкальных дел Министерства культуры Катара. Кроме того, он много времени уделяет созданию и постановке национальных и театральных произведений, а также управлению и координации многочисленных официальных музыкальных мероприятий по всему Катару. Под его руководством прошли три выпуска Фестиваля катарской песни и три сезона конкурса "Нагхам" по поиску молодых вокальных талантов.

На международном уровне Халид Аль-Салем активно продвигает катарскую культуру, представляя страну на различных музыкальных площадках. Он также входит в состав Международного музыкального совета (IMC) от Катара, членом которого страна является уже четыре года.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.