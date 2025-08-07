Любимова и Машков открыли выставку к 90-летию со дня рождения Олега Табакова

Экспозиция заинтересует как самых маленьких ребят, так и старшее поколение, которое с ностальгией вспомнит свою молодость и творчество Олега Павловича, отметила министр культуры РФ Ольга Любимова

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки "Олег Табаков. Судьба увлеченного человека", приуроченной к 90-летию со дня рождения актера и режиссера, состоялось в медиацентре парка "Зарядье", передает корреспондент ТАСС. С приветственным словом выступила министр культуры РФ Ольга Любимова и председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель театра "Современник", Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова народный артист РФ Владимир Машков.

"Табакова любят с самого детства. Мурашки по коже от одного его голоса, а мы все выросли на мультфильмах с его участием. Мы взрослеем вместе с его уникальными фантастическими ролями в кино. <…> Когда создаются такие знаковые проекты, очень важно думать не только о нашем профессиональном сообществе, но и о зрителях - тех, кто любил Олега Павловича всем сердцем и кто будет приходить сюда", - сказала Любимова. Она добавила, что выставочный проект предназначен для всей семьи. "Экспозиция заинтересует как самых маленьких ребят, так и старшее поколение, которое с ностальгией вспомнит свою молодость и творчество Олега Павловича", - заключила министр.

Машков отметил, что выставка представляет творческий путь Табакова, погружая посетителей в атмосферу его времени. "Когда-то Константин Станиславский сказал, что для того, чтобы что-то сделать в жизни, нужно быть увлеченным, почувствовать это. Олег Павлович прошел именно этот путь. <…> Мне кажется, концепция выставки - это судьба увлеченного человека. Будьте увлечены, и у вас будет много возможностей", - подчеркнул он.

На выставке зрители могут увидеть множество фотографий из детства и юности Табакова. Особое внимание уделено стендам, посвященным его значимым ролям в театре и кино. Посетители также смогут окунуться во время работы Табакова в театре "Современник", где он проявил себя не только как артист, но и как "творческий лидер", а также в период руководства МХТ им. А. П. Чехова, который он возглавлял на протяжении восемнадцати лет. Выставка представляет и его сотрудничество с киностудией "Союзмультфильм", а также озвучивание одного из главных героев мультсериала "Трое из Простоквашино" - кота Матроскина. В рамках раздела показаны фильмы, которые озвучивал артист.

"Олег Павлович написал книгу "Моя настоящая жизнь", которую я читал много раз. Перед своим уходом он подарил мне двухтомник. И вот через месяц, когда я уже был в театре Табакова, я открываю книгу и вижу, что первая страница залипла. Я ее аккуратно отлепляю и нахожу послание: "Вовка, я тебя люблю и хочу, чтобы ты развивался интенсивно и полно. Тебе и людям будет хорошо". Это послание стало важным для всех нас - для учеников и тех, кто занимается этой удивительной профессией", - поделился воспоминанием Машков.

О выставке

Выставка проходит в рамках проекта "Атом Солнца Олега Табакова. Судьба увлеченного человека". Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с использованием средств гранта президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Проект реализуется с участием Госфильмофонда России и киностудий "Союзмультфильм" и "Мосфильм".