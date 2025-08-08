Зорро, Кот в сапогах и Эль Десперадо. Биография Антонио Бандераса

10 августа празднует свое 65-летие знаменитый испанский актер Антонио Бандерас. Он стал звездой мирового масштаба, умело сочетая серьезные драматические роли со съемками в боевиках и блокбастерах. Рассказываем о том, как сложился жизненный путь одного из главных любимцев зрительниц

Все, что ни делается, — все к лучшему

Антонио Бандерас (Хосе Антонио Доминго Бандерас) родился 10 августа 1960 года в испанском городе Малага в семье офицера гражданской гвардии и учительницы. Также у них был еще один ребенок — его младший брат Франсиско Хавьер.

Испания — очень футбольная страна, и маленького Антонио тоже покорил этот вид спорта. Бандерас даже мечтал стать профессиональным игроком, но все изменил перелом ноги. Тогда будущему актеру пришлось искать новые варианты для своей карьеры, хотя он до сих пор болеет за местный футбольный клуб "Малага".

Вскоре после полученной травмы Антонио сходил на поставленный силами местных артистов спектакль "Волосы". Ни он, ни его друзья особо театром не интересовались, но, когда по городу прошел слух, что актеры выходят на сцену абсолютно голыми, подростки не устояли перед покупкой билетов. Бандерас был настолько потрясен спектаклем, что сам захотел попробовать себя на сцене.

Тогда он присоединился к труппе местного театра, но интерес Антонио к этому делу никто особо не воспринимал всерьез. Мама будущего актера надеялась, что гастрольная жизнь изменит отношения сына к увлечению в худшую сторону. Но даже несмотря на то, что в период разъездов он больше работал над декорациями, шил одежду, накладывал грим или настраивал свет, ему хотелось стать актером все больше и больше.

Следующим карьерным шагом Антонио Бандераса стало поступление в местную Национальную школу драматического искусства, по окончании которой в 1980 году он отправился покорять столицу Испании — Мадрид. Бандерас участвовал в экспериментальных спектаклях, параллельно подрабатывая то официантом, то грузчиком. Через два года его взяли в труппу Национального театра, и тогда он начал зарабатывать на жизнь любимым делом.

Союз длиною в карьеру

Дебют актера в кино не заставил долго ждать. В том же году Бандерас познакомился с молодым испанским режиссером Педро Альмадоваром, который предложил ему главную роль в своей картине "Лабиринт страстей": его вдохновило то безумие, с которыми постановщик подходит к работе. До того как Антонио поедет покорять Голливуд, он поработает с ним еще четырежды: в фильмах "Матадор" (1986), "Закон желания" (1986), "Женщины на грани нервного срыва" (1988) и "Свяжи меня" (1989). Вернуться к работе с Альмадоваром в следующий раз Бандерасу предстоит сильно позже.

Педро Альмадовар, Виктория Абриль и Антонио Бандерас © Matias Nieto/ Cover/ Getty Images

В эти годы, несмотря на отсутствие недостатка женского внимания, дамский любимец женился на испанской актрисе Ане Лесе. Еще до того, как он добрался до фабрики грез, в него влюбилась известная певица Мадонна. Она и позже признавалась в чувствах к Антонио, но актер, хотя и был польщен интересом звезды, напоминал, что у него есть жена.

Как Голливуд Антонио Бандераса принял

В 1992 году Бандерас получил шанс пробиться за пределы испанского кинематографа и сыграл в голливудском фильме "Короли мамбо" режиссера Арна Глимчера, где исполнил роль кубинского музыканта. После того как он получил это предложение, Антонио долго учился с репетитором английскому языку для того, чтобы улучшить свое произношение. А через полгода съемок, проходивших в Америке, он влюбился в эту страну и решил продолжать карьеру именно там.

Хоть "Короли мамбо" и не принесли Антонио успеха, но тогда им заинтересовались и другие местные деятели кино. В 1993 году он сыграл в фильме "Дом духов" вместе с Мэрил Стрип и Гленн Клоуз и смелом оскароносном фильме "Филадельфия" с Томом Хэнксом и Дензелом Вашингтоном, снятом постановщиком "Молчания ягнят" Джонатаном Демме.

"Интервью с вампиром", 1994 год © Francois Duhamel/ Sygma via Getty Images

Американская карьера Бандереса начала идти на взлет. В 1994 году он сыграл в фильме "Интервью с вампиром", где ему компанию составили такие актеры, как Брэд Питт и Том Круз, а через год вышел вестерн Роберта Родригеса "Отчаянный", в котором он сыграл вместе с Сальмой Хайек. Эта картина закрепила за Антонио образ мачо — актер исполнил роль бывшего музыканта, волею судеб ставшего мстителем, — Эль Десперадо. Из-за того, что гонорар был небольшой, он отказался от самостоятельного исполнения трюков, но во всех музыкальных сценах сыграл и спел самостоятельно. В будущих картинах он будет делать это довольно часто, а потом начнет и устраивать концерты.

Путь и слава Антонио Бандераса

После "Отчаянного" ему предложили роли сразу в нескольких картинах. Через год у Бандераса состоялась совместная работа с ранее признававшейся в симпатии к нему Мадонной на съемках фильма Алана Паркера по мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера "Эвита". Но немного ранее во время съемок картины "Двое — это слишком" Антонио познакомился с актрисой Мелани Гриффит, и у них завязался роман. Оба артиста на момент начала отношений были в браке, но все закончилось тем, что в 1996 году они сыграли свадьбу. Их брак продлился 18 лет — многие называли их идеальной парой Голливуда. Бандерас также стал отчимом дочери Мелани — известной в будущем актрисы Дакоты Джонсон. Он признавался, что любит ее как собственную дочь.

В 1998 году вышла картина "Маска Зорро", в котором Антонио Бандерас сыграл героя в маске. Вместе с ним в фильме снялись Энтони Хопкинс и Кэтрин Зета-Джонс. Эта картина принесла испанцу репутацию кинозвезды первой величины и номинацию на "Золотой глобус".

"Маска Зорро", 1998 год © Ronald Siemoneit/ Sygma/ Sygma via Getty Images

Через год Антонио решил попробовать себя на режиссерском поприще, сняв фильм "Женщина без правил". Кино не снискало успеха, так как сам Бандерас был далек от проблем Америки 60-х годов, которые освещал в картине.

Новый век и главный успех Бандераса

В 2001 году он снялся в фильме "Соблазн" вместе с Анджелиной Джоли, а через год — снова поработал с Сальмой Хайек над картиной "Фрида". В начале века актер вновь вернулся к работе с Родригесом и сыграл в подростковом боевике "Дети шпионов". Фильм стал успешным, и режиссер принял решение снимать по фильму про маленьких агентов в год, пока те не вырастут, — Антонио Бандерас неизменно был частью каждой из трех снятых лент. Также в 2003 году он вернулся к герою картины "Отчаянный", сыграв у Родригеса в сиквеле под названием "Однажды в Мексике".

В 2004 году он озвучил Кота в сапогах в фильме "Шрек-2", будто бы списанного с Зорро, с которым Бандерас ассоциируется у многих зрителей. В следующем году он как раз и выступил вновь в роли героя в маске — в "Легенде о Зорро", а роль пушистого пройдохи с вызывающими жалость глазами закрепилась за ним и в будущих частях серии. В 2005 году актер получил звезду на голливудской Аллее славы за вклад в развитие киноиндустрии.

© Barry King/ WireImage for Sony Pictures-Los Angeles

После этого в его фильмографии стало больше становиться фильмов класса "B", к которым он тяготел после работ с Родригесом. Но в 2011 году режиссер Педро Альмадовар, который начал карьеру Антонио в кино, впервые более чем за 20 лет пригласил актера для участия в его новом триллере "Кожа, в которой я живу". Там Бандерас сыграл одержимого гения пластической хирургии, который ставит эксперименты над узницей, — актер сорвал овации на премьерном показе картины.

В 2010-х Антонио тоже не терял времени и довольно много снимался, но именно новая работа с Альмадоваром на рубеже десятилетий принесла ему главный успех в карьере. За фильм 2019 года "Боль и слава", где он исполнил испытывающего творческий и моральный кризис режиссера, Бандерас получил свою первую номинацию на "Оскар" и премию Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.

Чем еще хорош Антонио Бандерас?

Помимо кино и музыки, актер имеет еще немалое количество интересов. В 1997 году он создал собственный именной бренд туалетной воды, получивший большую популярность. Одним из самых больших увлечений Бандераса также является виноделие: он владеет виноградниками в Испании. В 2016 году он выступил дизайнером мужской коллекции.

Сегодня Антонио Бандерас остается легендой мирового кино — он продолжает сниматься, пробует себя в режиссуре, не забывая и о личной жизни, а его легендарные роли по-прежнему покоряют сердца зрителей.