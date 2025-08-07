Посетители смогут увидеть более 260 экспонатов, включая личные вещи монарха

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) 16 сентября представит выставочный проект "Николай I. Идеальный самодержец" к 200-летию восшествия на престол императора, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Исторический музей, продолжая серию выставок, посвященную российским правителям, впервые за долгое время обращается к противоречивому образу Николая I и до конца не оцененному современниками и исследователями периоду его правления. На выставке можно будет познакомиться с уникальным документальным и изобразительным наследием великого князя Николая Павловича <…> воссоздающими историю междуцарствия", - говорит генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин.

Гости музея смогут увидеть более 260 экспонатов, включая личные вещи монарха. Особенно внимание уделено коллекции военной униформы, портретам коронованных особ и ключевых соратников Николая I в числе которых Александр Бенкендорф, Сергей Уваров, Михаил Сперанский и Иван Паскевич. "Известно, что Николай I любил живопись, покровительствовал высоким искусствам и сам неплохо рисовал. Так, на выставке будет представлен автопортрет Николая I и картина его любимого художника-баталиста Адольфа Ладюрнера", - подчеркнули в музее. Отметив, что основой произведения Ладюрнера, в котором изображен подход лейб-гвардии Преображенского полка к Зимнему дворцу 14 декабря 1825 года, послужил карандашный эскиз, созданный самим Николаем I.

Среди раритетов, представленных в экспозиции, предметы из собрания Государственного архива РФ, Музеев Московского Кремля, музея "Новый Иерусалим", Центрального музея железнодорожного транспорта РФ, музея-заповедника "Бородинское поле", музея-заповедника "Петергоф", Российского института истории искусств, Российской государственной библиотеки и из частной коллекции Алексея Егорова.

Кроме того, специально к выставке ГИМ создал издание "Николай I. Рыцарь империи" Ольги Эдельман. В ней рассматривается образ правителя, а также рассуждения о его политической и экономическойдеятельности. Экспозиция доступна к посещению до 22 июня 2026 года.