11 августа, 10:00
Статья

"Дым столбом, кипит, дымится". Как Россия реагировала на первые паровозы

11 августа 1845 года из цехов Александровского чугунолитейного завода в Санкт-Петербурге вышли первые серийные российские паровозы, предназначенные для Петербургско-Московской (Николаевской) железной дороги. Появление массовых товарняков не взбудоражило общественность — они уже не воспринимались как экзотическое новшество. Но чуть меньше десятилетия назад появление первых паровозов произвело на русского человека неизгладимое впечатление (и далеко не во всех случаях положительное)
Первый серийный пассажирский паровоз серии В. Wikimedia Commons/ Public Domain
Первый серийный пассажирский паровоз серии В
© Wikimedia Commons/ Public Domain

Суеверия, страхи и реклама

Строительство первой Царскосельской железной дороги в 1837 году сопровождалось значительным общественным сопротивлением: элиты опасались социальных и политических последствий. Например, граф Карл Толь считал, что это "может поколебать вековые устои России", поскольку они "есть самое демократическое учреждение, какое только можно было придумать для преобразования государства".

В это время тогдашний министр финансов граф Егор Канкрин свой скепсис связывал с тем, что железные дороги могут привести (как это ни странно сейчас слышать) к "равенству сословий", так как "и сановник и простак, барин и мужик поедут, сидя рядом в вагоне".

Читайте такжеИз суда в писатели: как расследование дел помогало создавать пьесы Александру Островскому

Народ, как и следовало ожидать, тоже встретил первые паровозы с большим недоверием. Сохранились суеверия разного рода, даже такие странные, как "куры перестанут нести яйца", которые объяснить крайне трудно. Драматург Александр Островский тоже указывал на страх людей перед новшеством: странница Феклуша — героиня пьесы "Гроза" — боялась поездов и называла их "огненными змиями".

Владельцы же дилижансов и извозчики, опасаясь за свой бизнес, активно распространяли слухи о том, что скорость движения поездов развивает болезни мозга, дым от них убивает пролетающих птиц, а взорвавшийся по какой-то причине паровоз способен разорвать пассажиров на куски.

Стоит отметить, что ответом на подобную критику стал водевиль драматурга Павла Федорова "Поездка в Царское Село", вышедший в 1837 году, — считается, что он написал его по заказу акционеров железной дороги. Автор совместил любовную интригу с рекламой "прелестей чугунной магистрали", представив поездку на поезде как "полезное увеселение" и замечательный "аттракцион".

Скепсис и визионерство Пушкина

В периодической печати мнения разделились. Вполне справедливо газеты отмечали, что широкое распространение поездов в России представить себе было довольно трудно: "Русские вьюги не потерпят иноземной хитрости, занесут, матушки, снегом колеи, в шутку, пожалуй, заморозят пары". А вот великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин отмечался визионерскими идеями, размышляя даже о необходимости создания специальных снегоочистителей для работы железных дорог в наших условиях.

Читайте такжеДетство и юность Александра Пушкина. Семья и учеба в лицее

Пушкин вообще активно поддерживал дискуссии по поводу строительства железных дорог. Еще в 1835 году, когда в журнале "Сын отечества" была опубликована критическая статья "Об устроении железных дорог в России", категорически отрицавшая их необходимость, он встал на сторону защищавшего в полемике поезда инженера путей сообщения М.С. Волкова.

При этом он все-таки отказался от публикации этого ответа на страницах "Современника", хотя и писатель Владимир Одоевский считал это необходимым. Пушкин хоть и горячо поддерживал необходимость их строительства в России, но осторожничал и считал, что государство не должно "бросать три миллиона на попытку".

Некрасов приукрасил

Но из известных авторов не только Пушкин чутко отреагировал на появление железных дорог в России. Критик Виссарион Белинский писал в статье "Петербургская литература" о первых поездах так: "Великое дело — железная дорога: широкий путь для цивилизации, просвещения и образованности".

Откликались с воодушевлением не только западники, но и такие славянофилы, как, например, поэт Степан Шевырев. В 1842 году он даже написал оду железным дорогам:

"Лягте, горы! Встаньте, бездны!

Покоряйся нам, земля!

И катися, путь железный,

От Невы и до Кремля".

Однако со временем тональность отношения к поездам стала меняться. Николай Некрасов в своей поэме "Железная дорога" 1864 года, следуя своему стилю, обратился к обратной стороне прогресса. Произведение было основано на реальной истории строительства Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги: в поэме рабочие буквально спали в шалашах, трудились по 16–18 часов, вспыхивали эпидемии:

"Прямо дороженька: насыпи узкие,

Столбики, рельсы, мосты.

А по бокам-то все косточки русские…

Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?"

Он долго не мог опубликовать поэму из-за цензуры, но через год на себя взял эту ответственность "Современник". Это произведение считалось политически опасным и стало одной из причин закрытия журнала в 1866 году, а современные историки считают, что Некрасов и вовсе приукрасил ужасы Николаевской стройки…

А при чем здесь Иоганн Штраус?

Нельзя не упомянуть о том, что железные дороги были не только экзотическим способом передвижения и поводом для горячих дискуссий, но и проводником культурной жизни. Конечная станция Царскосельской железной дороги — Павловский вокзал в Санкт-Петербурге — стала первым концертным учреждением в России, где выступали симфонические оркестры.

Читайте такжеДогнать Европу. Николай I строил железные дороги в России, пусть Пушкин и был против

Слово "вокзал" за рубежом было нарицательным, но означало совершенно не то, что мы обычно представляем себе, слыша его: в английском языке оно обозначало всякий увеселительный публичный сад или парк (Vauxhall — буквально "зал Вокса" — человека, создавшего первый большой концертный и танцевальный зал в Британии в XVII веке). Именно тот факт, что станция была музыкальной, и принес ей (и всех будущим станциям) название "вокзал".

Превратил его в культовое место не только статус первого вокзала, но и то, что 10 сезонов подряд в нем дирижировал сам Иоганн Штраус — с 1856-го по 1865-й. Но получал он по тем временам огромную сумму — около 25–27 тыс. рублей в год.

На этом музыкальная история, связанная с первыми российскими поездами, не заканчивается. Одним из крупнейших художественных откликов на железные дороги стала знаменитая "Попутная песня" из цикла "Прощание с Петербургом" Михаила Глинки на стихи Нестора Кукольника, написанная в 1840 году и созданная под впечатлением от открытия Царскосельской железной дороги. Это был единственный случай в творчестве композитора, когда он откликнулся на реальное событие из текущей жизни.

Реакция российского общества на первые паровозы отразила глубокие противоречия эпохи. От первоначального сопротивления и страхов общество постепенно перешло к признанию железных дорог как символа прогресса, но сохранило критический взгляд на социальные последствия модернизации. Сейчас же поезда стали неотъемлемой частью нашей жизни, хотя чуть меньше 200 лет назад они вызывали у людей подозрения и недоверие.

Даниил Хмелевской 