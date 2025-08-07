В Сочи прибыл американский исполнитель Acon

В городе исполнителя встретили с караваем

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Американский R'n'B и поп-исполнитель Acon прибыл в Сочи, где его встретили с караваем. Также для него прозвучали композиции казачьего хора, сообщили журналистам в группе "Мантера", в одном из отелей которой он остановился.

Согласно афише, Acon проведет в России два концерта: 8 августа в Сочи и 9 августа в Москве.

"Культовый американский R'n'B и поп-исполнитель Acon приземлился в Сочи. В новом отеле Mantera Supreme его прямо сейчас ярко встречают с южным вайбом - атмосферная велком-зона с караваем, русскими сладостями и казачьим хором", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время пребывания в Сочи он будет проживать в президентском люксе площадью 188 кв. м.