Экспозицию можно будет увидеть с 20 ноября 2025 года по 29 марта 2026 года

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Выставочный проект "Фото [графическое] путешествие", посвященный туристическим местам, популярным более 100 лет назад, пройдет в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу с 20 ноября 2025 года по 29 марта 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

"Диалог двух видов искусства отражает не только реальные впечатления, но и их интерпретации. Помимо предметов из собрания галереи, зрители увидят избранные работы участников конкурса мобильной фотографии Huawei Xmage, проекта, призванного объединить современных любителей фотопутешествий", - говорится в сообщении.

Гости галереи смогут познакомиться с графическими работами русских художников Бориса Григорьева, Алексея Кравченко, Александра Куприна, Михаила Ларионова, Лазаря Лисицкого, Роберта Фалька, Николая Ульянова и других. "В XIX столетии человек стал активно перемещаться по миру, возникла традиция фиксировать путевые события. <…> Художники изображали объекты с натуры или по воспоминаниям о своих путешествиях. Рисунки и гравюры представляли собой форму сообщения, обозначающего географические и культурные особенности", - подчеркивают в Третьяковке.

В пресс-службе обращают внимание на то, что новое увлечение породило целую индустрию - туристическую фотографию и сеть ателье по продаже репродукций. Приобретая фотографии, люди, даже не посетив определенные места, заранее могли сформировать в своем сознании образ различных уголков мира.

Среди фотографий - снимки из коллекции итальянского журналиста Роберто Скарфоне, которую он передал в дар Третьяковской галерее в 2022 году. На более чем 300 фотографиях, сделанных на рубеже веков, представлены различные уголки Европы, Азии, Африки и Америки.

"Творчество фотографов связано с темой культурного туризма: неаполитанские виды Джорджио Зоммера, портреты бедуинов Жана Гейзера и египтянок в национальных костюмах Ипполита Арну. Выставка "Фото[графическое] путешествие" призвана не только показать миграцию образов, но и передать эмоции авторов и культурные особенности, связанные с путешествиями", - заключили в Третьяковской галерее.