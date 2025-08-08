Мероприятие пройдет с 19 по 24 августа в Калининграде

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Фестиваль дебютного кино "Короче" на открытии представит фильм, созданный участниками "Короче 2024". Киноальманах будет состоять из четырех художественных и одной документальной работы, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"XIII фестиваль "Короче" начнется с "Открытия". Впервые смотр открывает фильм, созданный его участниками по инициативе и при поддержке фестиваля. Это станет новой традицией: ежегодно "Короче" будет привлекать режиссеров-участников фестиваля к созданию альманаха для церемонии открытия следующего года", - говорится в сообщении.

Каждая новелла будет самостоятельной историей, посвященной кино. Среди сюжетов есть зарисовка со съемочной площадки, где осветитель меняется местами с влиятельным режиссером; подготовка к первому кинопоказу на Руси; общение друзей после просмотра фильма; размышление о выборе между свободой творчества и карьерой; интерпретация фильма 1986 года о калининградском рыбаке. Свои работы представят Мария Салюкова, Никита Лохматов, Владимир Митрофанов, Дмитрий Теплов и Никита Карцев, который также выступил креативным продюсером проекта. Картины снимались в Москве, Костромской области, Калининграде и Балтийске.

После премьеры все работы будут эксклюзивно доступны на Rutube. Также в рамках проекта будет работать образовательная лаборатория, где режиссер и сценарист Любовь Мульменко и Никита Карцев подробно разберут картины участников конкурса.

XIII фестиваль "Короче" пройдет в Калининграде с 19 по 24 августа. Фестивальные показы можно посетить по регистрации на официальном сайте фестиваля, которая откроется за несколько дней до мероприятия. В этом году смотр увеличит количество площадок, чтобы все желающие смогли попасть на показы. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Калининградской области и автономной некоммерческой организации "Фестивальная дирекция".