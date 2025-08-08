Мероприятие пройдет с 23 по 27 августа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мастер-классы, дискуссии со звездами, киноквиз и экскурсии ждут гостей на киностудии Горького в рамках программы Московской международной недели кино, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Киностудия Горького, входящая в Московский кинокластер и в 2025 году отмечающая свое 110-летие, примет участие в Московской международной неделе кино. Активности пройдут на исторической площадке на улице Сергея Эйзенштейна 24-27 августа. В программе под названием "Большая история большого кино. 110 лет киностудии Горького" гостей ожидают увлекательные мастер-классы, паблик-токи со звездами, экскурсии и киноквиз", - рассказали организаторы.

Так, 26 и 27 августа гостей познакомят с более чем вековой историей киностудии на тематических экскурсиях. О секретах современного кинопроизводства расскажут на паблик-токах, например, 25 августа все желающие смогут прийти на открытую встречу с актрисой театра Моссовета и звездой сериалов "Жвачка" и "Карамора" Дарьей Балабановой.

Перенестись на несколько десятков лет назад поможет аттракцион с гримом и практикой на хромакее, который будет действовать с 17:00 до 20:30 27 августа. Участники перевоплотятся в героев культовых фильмов киностудии.

Кроме того, гостей ждут мастер-классы по актерскому мастерству и самопробам, а также созданию кино. 26 и 27 августа в фойе и дворе киностудии Горького будет работать интерактивная зона для детей и подростков. Ребята смогут подписать кинотарелку, подобную тем, что по традиции разбивают в первый день съемок. Принять участие в мероприятиях можно по предварительной регистрации.

Ранее сообщалось, что Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа, зрителей ждут бесплатные кинопоказы в сети "Москино", "Художественном" и мобильном кинотраке. Столица вновь примет представителей киноиндустрии из нескольких десятков стран, в том числе из Китая, ОАЭ, Бразилии, Франции и Египта.