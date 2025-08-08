Он пройдет с 14 по 18 августа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Фестиваль современной музыки, архитектуры и искусства "Сигнал" не состоится в Калужской области и поменяет площадку проведения. Он пройдет в Москве с 14 по 18 августа, сообщили в официальном Telegram-канале мероприятия.

"Фестиваль Signal 2025 не сможет состояться в Никола-Ленивце и будет перенесен в Москву, где пройдет в тот же уик-энд на нескольких городских площадках. Подробности - совсем скоро", - говорится в сообщении.

Ранее глава Дзержинского района, на территории которого должен был быть проведен фестиваль, Егор Вирков сообщил в своем телеграм-канале, что "Сигнал" не состоится из-за потенциальных угроз атак беспилотных летательных аппаратов. Он отметил, что организаторы фестиваля заранее, еще в начале апреля, были уведомлены о данном решении. При этом организаторы фестиваля сообщили, что намерены провести фестиваль в запланированные сроки и согласовывают дополнительные меры по обеспечению безопасности смотра с профильными службами региона.

Организаторы уточняют, что решение о переносе события стало финальным этапом процесса согласований. Они отметили, что в течение последних нескольких месяцев велись обсуждения с региональными властями и соответствующими службами, в ходе которых организаторы фестиваля постепенно выполняли выдвинутые требования. "До сегодняшнего дня вели работы по подготовке, строили объекты и сцены. Сегодня, 8 августа, администрация сельского поселения уведомила о нецелесообразности проведения фестиваля. Официального запрета так и не поступило, однако в сложившихся условиях реализация проекта в Никола-Ленивце стала невозможной", - дополняют они.

Координаторы проекта выразили благодарность участникам комьюнити и партнеров Signal за "терпение, поддержку и доверие". Билет на фестиваль предоставит доступ к серии городских событий в Москве или останется действительным на "Сигнал 2026".

Фестиваль "Сигнал" планировалось провести на территории арт-парка "Никола-Ленивец", ожидалось, что там будут работать 9 сцен, за пять дней выступят около 300 артистов, а мероприятия посетят порядка 20 тыс. человек.