Их ждут до 30 сентября

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль "Дни короткометражного кино" пройдет в Москве с 14 по 21 декабря 2025 года. Прием заявок для участников продлится до 30 сентября, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Мы в очередной раз проводим фестиваль Short Film Days - и с каждым годом видим, как он не просто расширяется, но и развивается качественно. Растет интерес со стороны авторов, профессионального сообщества, зрителей. Меняется само представление о коротком метре: это уже не только стартовая площадка, но и полноценный формат высказывания. В этом году мы усиливаем программу, сохраняя при этом главное - живую реакцию на настоящее, которую может дать только короткое кино", - приводятся слова генерального продюсера фестиваля Дмитрия Якунина.

Принять участие в смотре смогут российские фильмы, созданные с 2024 по 2025 год, длительностью до 30 минут и соответствующие четырем программам фестиваля: игровое кино, документальное кино, анимационное кино, нейросетевое кино. Шорт-лист конкурсной программы будет объявлен не позднее 20 октября. По словам организаторов, целью проекта является поиск и поощрение талантливой творческой молодежи в области кино и продвижение короткометражных фильмов среди широкой зрительской аудитории.

Помимо конкурсных картин, также готовятся внеконкурсные показы, образовательная и деловая программы, питчинги короткого метра и презентации техники для кино. После окончания фестиваля до 31 марта 2026 года некоммерческие показы представленных работ пройдут в кинотеатрах, театрах, университетах, библиотеках и других пространствах.

Международный фестиваль "Дни короткометражного кино" (Short Film Days) реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В период с 2014 по 2021 год проект носил название "Всероссийская акция "День короткометражного кино" (Short Film Day). Начиная с 2022 года проект, получив статус международного фестиваля, стал известен как "Дни короткометражного кино" (Short Film Days). В 2025 году организатором фестиваля выступил Продюсерский центр MovieStart.