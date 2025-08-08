Кинопоказы пройдут до 10 августа в Цифровом деловом пространстве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Московская федерация профсоюзов стала участником II Международного кинофестиваля "Антарес" и оценит документальные работы о людях разных профессий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"II Международный кинофестиваль "Антарес" проходит при поддержке Московской федерации профсоюзов. Мы впервые вошли в состав оргкомитета и жюри фестиваля, профсоюзы будут участвовать в оценке фильмов о человеке труда. При анализе кинолент прежде всего мы уделим внимание тому, как раскрываются особенности каждой профессии, ее тонкости и сложности. Также наш фокус будет направлен на отражение темы условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья человека", - цитирует пресс-служба руководителя технической инспекции труда Московской федерации профсоюзов Анатолия Захаренкова.

На фестивале покажут киноленты о 89 профессиях, в числе которых инженер, строитель, учитель, водитель скорой помощи, машинист, программист, офисный работник, журналист, стюардесса, плотник, курьер, фермер. "На фестивале представлено 105 фильмов в трех конкурсных программах: полный и короткометражный метр, документальные фильмы. Среди них - киноленты и из зарубежных стран, например, Ирана и Индии. Каждый фильм расскажет зрителям о конкретной профессии", - отметил президент ассоциации "Безопасность и качество", президент кинофестиваля "Антарес" Александр Халимовский.

Кинопоказы пройдут до 10 августа включительно в Цифровом деловом пространстве. Победителей наградят в завершающий день.