Московский художественный театр открыл в Пекине серию показов спектакля "Чайка"

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Московский художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова 8 августа приступил в китайской столице к показам спектакля "Чайка" , который был поставлен под руководством режиссера Константина Хабенского. В ближайшие две недели российские артисты выступят перед китайской публикой девять раз.

Официальное начало гастролей состоялось в пекинском театре Поли. Выступая перед началом серии спектаклей, заместитель генерального директора одноименной управляющей компании Чжан Чжаохуэй выразила надежду, гастроли МХТ станут не только "праздником искусства", но и ярким свидетельством динамичного развития культурных связей КНР и России, образцовым проектом глубокого сотрудничества в области исполнительского искусства между двумя странами.

Как уточнила Чжан Чжаохуэй, этот спектакль может сыграть важную роль в углубления китайско-российского сотрудничества в области исполнительского искусства. "Мы выражаем глубокое уважение к богатым театральным традициям России и столетним выдающимся достижениям МХТ, а также хотим выразить уважение А. П. Чехову, его вечному поиску человечности, воплощенном в "Чайке", которая преодолела время, пространство и историю, - подчеркнула она. - Это сотрудничество - лучшее воплощение силы классики и безграничности искусства".

Заместитель генерального директора также выразила твердую уверенность, что турне российских артистов будет способствовать сближению народов двух стран, углублению взаимопонимания и уважения к культуре друг друга, придаст новый импульс всеобъемлющему стратегическому партнерству КНР и России в новую эпоху. От лица своей компании она выразила готовность содействовать высококачественным обменам между артистами Китая и РФ, а также других стран, чтобы совместными усилиями открыть "новую главу во взаимном познании цивилизаций".

"Театр говорит на универсальном языке чувств, понятном без перевода, пересекает границы и культурные различия, - прокомментировала выступление артистов МХТ перед китайской публикой советник-посланник посольства РФ в Пекине Наталья Степкина. - Объединяющая сила искусства формирует особую духовную связь между нами, построенную на основе особо тонких материй человеческих эмоций".

Как она отметила, и россияне, и граждане Китая, находящиеся в зале, "вместе сопереживают чеховским героям, следят за их творческими исканиями, жизненными испытаниями, семейными и любовными противоречиями". Степкина напомнила, что Чехов - один из самых любимых в КНР русских авторов, один из первых классиков, чьи произведения начали переводиться на китайский язык.

Дипломат выразила уверенность, что гастроли МХТ станут "одной из самых ярких страниц" в процессе культурного взаимодействия в период проведения перекрестных годов культуры двух стран и найдут теплый отклик среди китайской публики.

Мнение худрука

"Мы с огромной радостью и с огромным волнением привезли сюда нашу "Чайку". Эта пьеса Чехова не только одна из самых популярных в мире театра, но еще и знаковая для МХТ", - подчеркнул Константин Хабенский. Как он отметил, большая известность этого российского писателя в Китае "дает основание верить, что человеческие вопросы, которые он поднимает, очень близки китайскому зрителю".

"Мы будем рассказывать историю о людях, о человеческих отношениях, про и для людей, сидящих в зале, - добавил художественный руководитель театра. - Я очень надеюсь, что эта история, рассказанная со сцены, будет понятна и созвучна китайским зрителям. И если это произойдет, значит, людей, говорящих на абсолютно разных языках, волнуют одни и те же темы, их объединяет многое".

Помимо Пекина, артисты МХТ в период до 24 августа посетят Шанхай и город Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь). Кроме того, в ходе гастролей, которые приурочены к 165-летию Чехова, состоятся творческие встречи Константина Хабенского с местной публикой.

В Китае со спектаклем "Чайка" выступят такие актеры театра, как Кристина Бабушкина, Илья Козырев, Анатолий Кот, Софья Шидловская, Вано Миранян, Алена Хованская, Полина Романова, Андрей Максимов, народный артист РФ Игорь Верник и Денис Парамонов.