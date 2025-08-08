Умер снявший "Алису в стране чудес" кинооператор Александр Мухин

Ему было 82 года

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Кинооператор, сценарист и аниматор Александр Мухин, снявший "Алису в стране чудес" и "Доктора Айболита", умер в возрасте 82 лет на Украине. Об этом сообщил украинский "24 канал".

С Мухиным долгое время не было связи, поэтому в его квартиру была вызвана полиция, которая обнаружила умершего.

Мухин родился в 1943 году в Киеве. Получил образование в Киевском художественно-промышленном училище, затем изучал журналистику в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Работал кинооператором, режиссером или сценаристом более чем в 70 фильмах. Среди самых известных проектов - анимационные ленты "Крылья", "Доктор Айболит", "Как кошечка и собачка мыли пол" и "Алиса в стране чудес".