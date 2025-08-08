РНО откроет свой 35-й сезон фестивалем в Зале Чайковского

Первый концерт пройдет 11 сентября и представит Концерт № 4 для фортепиано Бетховена и Вторую симфонию Бородина

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Фестиваль Российского национального оркестра (РНО) пройдет в Концертном зале имени П. И. Чайковского с 11 по 26 сентября 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов.

"Его афишу составили три концерта, в которых прозвучат признанные шедевры мировой классики, а также мировая премьера опуса Андрея Головина "Немая Вега". В числе участников - прославленные исполнители и актеры: Александр Рудин, Николай Луганский, Татьяна Иващенко, Дмитрий Юровский, Ольга Остроумова, Игорь Костолевский, Павел Табаков и другие", - говорится в сообщении.

Первый концерт пройдет 11 сентября и представит Концерт № 4 для фортепиано Бетховена и Вторую симфонию Бородина. Также состоится премьера произведения современного композитора Андрея Головина. Дирижером выступит Александр Рудин, Николай Луганский будет отвечать за фортепиано, с участием сопрано Татьяны Иващенко.

Продолжится фестиваль 17 сентября фестиваль оперой "Дафна" Рихарда Штрауса. Ее представят исполнители из России, Австрии, Словении и Австралии. Дирижировать будет Александр Рудин.

Заключительный вечер будет посвящен театрально-симфоническому проекту "Онегин. Сквозь время" по роману Александра Пушкина на музыку Прокофьева, который поставит режиссер Марина Брусникина с участием именитых актеров. Дирижировать будет Дмитрий Юровский.

"Фестиваль Российского национального оркестра продолжит возрожденную в прошлом году традицию открывать сезон эффектной концертной серией, демонстрирующей все грани творческих возможностей знаменитого симфонического коллектива", - заключили в пресс-службе организаторов.

