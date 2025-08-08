В основе постановки Константина Богомолова пьеса Антона Чехова "Чайка", режиссер предлагает зрителю свой взгляд на классический текст и героев

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Театр на Бронной представит в Ярославле спектакль Константина Богомолова "Чайка с продолжением", показ состоится 14 октября на сцене Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова, старейшего театра России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Театра на Бронной.

"Показ спектакля "Чайка с продолжением" состоится 14 октября на сцене Волковского театра", - сказала собеседница агентства.

В основе постановки Богомолова пьеса Антона Чехова "Чайка", режиссер предлагает зрителю свой взгляд на классический текст и героев. Сюжет перенесен в конец 80-х годов ХХ века. Спектакль рассказывает о советской творческой интеллигенции, отголоски перестройки переплетаются с философскими размышлениями о людях и времени.

Актриса Ирина Аркадина играет в известном московском театре и дает интервью в "Кинопанораме", ее сын Треплев критикует "шестидесятников" и перерезает струны на гитаре Окуджавы. Тригорин слушает по радио свое интервью Урмасу Отту, врач Дорн читает Пастернака. Действие происходит не в имении, а на даче, но основа конфликта из классической пьесы остается неизменной.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".