Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Песни военных лет и старинные романсы смогут услышать посетители "Шаляпин-фестиваля", который открывается в субботу в селе Гагино под Сергиевом Посадом. В этом году мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"Девятого августа в селе Гагино на территории храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери, Сергиево-Посадский г.о., состоится "Шаляпин-фестиваль". В этом году мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для гостей фестиваля подготовлена насыщенная концертная и просветительская программа. Перед зрителями выступят солисты Московской областной филармонии Юлия Пилипович и Юлия Журавлева, солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера" Валентина Правдина, солист Центра оперного пения Галины Вишневской Георгий Синаревский, народный коллектив "Духовой оркестр имени Романа Олексюка" Истринского Дома культуры, лауреаты всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Анзор Никольский, Надежда Бондаренко, заслуженный артист РФ, народный артист Республики Ингушетия Олег Каледин и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гости фестиваля смогут услышать русские народные песни, песни военных лет, старинные и современные романсы.

Кроме того, в рамках просветительской программы впервые в фестивале примут участие члены союза писателей России академик РАЕН Сергей Антипов, Светлана Белова, Марина Калинина, Тамара Александрова, Сергей Красавцев, Игорь Кулагин-Шуйский, Александр Ананичев. Для участников мероприятия пройдет лекция-презентация "Этот день мы приближали…" к 80-летию со дня Великой Победы, созданная на основе недавно открывшейся в Российском национальном музее музыки выставки о значении музыки и создании музыкальных произведений в тяжелые военные годы.

В пресс-службе добавили, что специальная программа с интерактивными занятиями и тематическими экскурсиями подготовлена для детей и подростков. Также в течение дня будет работать ярмарка народных мастеров.

Как пояснили в министерстве, "Шаляпин-фестиваль" проводится с 2018 года при поддержке Министерства культуры РФ. Организаторы фестиваля - Российский национальный музей музыки и администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области.