"Яндекс Музыка": аудитория Булановой выросла вдвое за год

Ежемесячно композиции заслуженной артистки России слушают 4,7 млн пользователей, говорится в исследовании сервиса

МОСКВА. 9 августа. /ТАСС/. Ежемесячная аудитория заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой достигла 4,7 млн слушателей, увеличившись в два раза за год, половина ее фанатов - люди до 35 лет, а за полгода ее прослушивания выросли на 31%, говорится в исследовании "Яндекс Музыки", которое есть в распоряжении ТАСС. Причины бурного роста популярности объяснил музыкальный критик Владимир Полупанов в беседе с агентством.

"За последние полгода мы наблюдаем заметный интерес аудитории сервиса к трекам Татьяны Булановой: ее прослушивания выросли на 31% по сравнению с полугодом ранее. Сейчас артистку ежемесячно слушает на стриминге больше 4,7 миллионов подписчиков, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее" - говорится в тексте документа.

Там отмечается, что около 20% из них составляют суперфаны - вовлеченные в творчество певицы подписчики, которые за последние 28 дней послушали у нее минимум три трека. Половина суперфанов Булановой относятся к молодой аудитории до 35 лет, и 60% этого числа составляют женщины.

В сервисе отметили, что артистка особенно популярна в городах-миллионниках, в топ-5 регионов по прослушиваниям входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Нижний Новгород. Самыми популярными треками артистки стали "Ясный мой свет" и "Мой ненаглядный", у которого за полгода прослушивания увеличились на 63%.

Причина популярности среди молодежи

"Честно говоря, спрогнозировать всплеск к тому или иному артисту очень сложно - вдруг в социальных сетях стала популярна какая-то песня. Ностальгическая волна поднимается совершенно внезапно, а наша страна в целом довольно ностальгирующая по всему", - сказал Полупанов, добавив, что молодежь может испытывать чувство ностальгии даже по эпохе, которую не застала.

По его словам, в российской музыкальной индустрии наблюдается дефицит позитивной мелодичной музыки, ведь, как выразился собеседник агентства, молодежь пишет в основном агрессивный и совсем не мелодичный рэп, который сложно петь даже фанатам, в отличие от творчества той же Булановой.

Эксперт также отметил, что в обществе наблюдается спрос на отечественную музыку. "В период проведения СВО, санкций народ стал более патриотично относиться к своей стране, к своей корневой музыке. Раньше мы на запад засматривались и считали, что все лучшее только там, и просто копировали, а сейчас есть запрос на что-то свое, родное", - считает критик.