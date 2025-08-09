В 2024 году театр Нягани стал лауреатом премии "Золотая маска"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 августа. /ТАСС/. Театр юного зрителя в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа в рамках празднования 95-летия Югры впервые представит спектакль для детей и взрослых "Мальчик и Лули" на основе фольклора коренных народов Севера. Над постановкой работала молодой художник, сотрудничавшая в том числе с МХТ имени А. П. Чехова, Натали-Кейт Пангилинан, сообщила ТАСС главный режиссер Няганского ТЮЗа и режиссер спектакля Сойжин Жамбалова.

В 2024 году Няганский ТЮЗ стал лауреатом премии "Золотая маска" за спектакль "Калечина-Малечина" в номинации "За ансамбль спектакля". Награда была вручена за творческие достижения в области театрального искусства.

"В рамках празднования Дня округа в середине декабря 2025 года Няганский ТЮЗ представит премьеру спектакля "Мальчик и Лули". Он вдохновлен легендами, сказками и песнями коренных народов Севера ханты и манси. Важно, что это - не прямое взаимодействие с архаикой или документом, не точное воспроизведение сюжетов и кодов, а театральная фантазия об ощущении этих сложных, красивых и глубоких миров", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в основе сюжета мальчик, мечтавший встретиться со своими родителями, которых никогда не видел. Бабушка каждую ночь перед сном рассказывала ему историю о том, как однажды родителей жестоко разлучили, после чего отец превратился в лебедя, а мама - в птицу гагару, которые, по законам природы, больше никогда не смогут находиться близко друг к другу. "Однажды во сне к мальчику приходит птица по имени Лули, которой очень нужна помощь, взамен она обещает проводить мальчика в страну, где живет его мама. С этой минуты и начинается путешествие мальчика и Лули по снам", - пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что спектакль рассчитан на широкую аудиторию - и детей, и взрослых. Его продолжительность - порядка 1,5 часов. В нем в красочных костюмах будут заняты около 11 артистов. Художником спектакля выступила Натали-Кейт Пангилинан, много работавшая с национальной идентичностью и мифологической структурой других народов - она придумала декорации и оформление постановки, которые объединяют природную фактуру с узнаваемыми театральными фокусами.