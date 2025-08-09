Путин поздравил актера Евгения Князева с днем рождения

Глава государства отметил, что ректор Театрального института имени Бориса Щукина делает много, чтобы вуз постоянно развивался

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил актера и педагога, ректора Театрального института имени Бориса Щукина Евгения Князева с днем рождения, отметив его роль в развитии творческого вуза.

"Щедрый, самобытный талант и поистине неиссякаемая энергия помогли вам состояться в актерской профессии, заслужить искреннюю любовь поклонников театра и кино. И, конечно, вы очень многое делаете, чтобы один из старейших творческих вузов страны постоянно развивался, сохраняя при этом связь времен и поколений, замечательные традиции легендарной вахтанговской" школы", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент пожелал Князеву, которому исполнилось 70 лет, здоровья, успехов и всего наилучшего.

Евгений Князев родился 9 августа 1955 года в поселке Скуратово Тульской области. С 1988 года он преподает в Театральном институте им. Бориса Щукина и с 2003 года является ректором вуза. Среди его учеников - заслуженные артисты РФ Станислав Дужников и Виктор Добронравов, актеры Дмитрий Ульянов, Владимир Яглыч, Мария Куликова и другие.