Мишустин поздравил Евгения Князева с юбилеем

Премьер-министр назвал актера примером истинного служения искусству

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 70-летним юбилеем актера и педагога, ректора Театрального института имени Бориса Щукина Евгения Князева, отметив его вклад в отечественную культуру.

"Многогранный и талантливый человек, вы являетесь примером истинного служения искусству. Ваш вклад в развитие отечественной культуры и кинематографа по достоинству отмечен государственными наградами и премиями. Виртуозное актерское мастерство, широкий творческий диапазон и неповторимый стиль позволили вам создать галерею глубоких и выразительных образов, завоевать зрительскую любовь и признание профессионального сообщества", - говорится в поздравлении председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Мишустин также отметил педагогическую деятельность Князева, продолжение вахтанговской школы вузом и воспитание нового поколения артистов. Премьер-министр пожелал ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения.

Евгений Князев родился 9 августа 1955 года в поселке Скуратово Тульской области. С 1988 года он преподает в Театральном институте им. Бориса Щукина и с 2003 года является ректором вуза. Среди его учеников - заслуженные артисты РФ Станислав Дужников и Виктор Добронравов, актеры Дмитрий Ульянов, Владимир Яглыч, Мария Куликова и другие.