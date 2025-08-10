Актер, режиссер и писатель в беседе с ТАСС рассказал о коллегах, повлиявших на него, любимых ролях и надежде на подрастающее поколение

Вениамин Смехов родился 10 августа 1940 года в Москве. Окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина (курс Владимира Этуша) и впоследствии стал ведущим актером Московского театра драмы и комедии на Таганке. Сыграл около 30 ролей в ключевых спектаклях, таких как "Добрый человек из Сезуана", "Десять дней, которые потрясли мир", "Тартюф", "Гамлет", "Мастер и Маргарита", "Дом на набережной", "Владимир Высоцкий". Выступал как соавтор режиссера (инсценировки "Послушайте!", "Час пик"; второй режиссер "Ревизской сказки"). Ушел из театра в 1985 году после эмиграции Любимова, затем служил в "Современнике", но через два года вернулся на Таганку. В 1990-е ставил спектакли и оперы в России и за рубежом, преподавал в США.

В кино дебютировал в 1968 году в ленте "Служили два товарища", но широкую популярность принесла роль Атоса в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978). Снимался также в фильмах "Смок и малыш", "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Ловушка для одинокого мужчины", "Дура" и многих других.

Вениамин Смехов работал на ТВ и радио: ставил телеспектакли, вел передачи "Жизнь и книги А. Грина", "Дело темное...", "Таланты и поклонники", "Театр моей памяти". Автор книг "В один прекрасный день", "Таганка: записки заключенного", "Театр моей памяти", "В жизни так не бывает. Та Таганка".

Важные проекты

По словам артиста, больше всего ему запомнилась роль в постановке Юрия Любимова "Дом на Набережной" в Театре на Таганке, где он играл Вадима Глебова — научного работника, пытающегося забыть об ошибках прошлого после встречи с одноклассником. Актер также назвал актуальными для души спектакли "Последнее лето" в Театре Наций и "Блэк энд Симпсон" в театре "Практика". Смехов посетовал, что ему жаль запрещенную к показу в 1970 году за "чуждые взгляды" постановку "Берегите ваши лица". "Также важной частью моей жизни и работы являются мои концертные программы и поездки с ними по России, Германии, США, Израилю и так далее", — отметил Смехов.

Значимые люди

Говоря о повлиявших на него людях, Смехов отметил советского драматурга Николая Эрдмана и "музу русского авангарда" Лилю Брик. Артист также вспомнил о тех, с кем ему довелось дружить и быть знакомым. Среди них музыканты Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Юрий Визбор, коллеги Владимир Самойлов, Олег Табаков, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Юрский и Наталья Тенякова, а также писатель Василий Аксенов и театральный критик Анатолий Смелянский. "Очень рад общению с Эфросом", — особенно отметил Смехов.

О радости в жизни

Смехов поделился, что позитивных событий очень много. Так, ему интересно узнавать о новых хороших актерах и режиссерах, приятно "снова и снова" получать слова восхищения о его поэтических программах. Артист отметил, что дорожит памятью о съемках фильма "Земля Эльзы" с Ириной Печерниковой. "Мы дружно и нежно живем, общаясь с Аликой и Еленой Смеховыми — дочерьми, а также с их чудесным детьми! Главным ориентиром и чудом моей жизни является Галина Аксенова, жена и друг, очень талантливый специалист истории театра и кино", — заключил он.

