Театральный режиссер погиб во время купания в море в Болгарии, сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Театральный режиссер Юрий Бутусов погиб во время купания в море в Болгарии. Об этом ТАСС сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок.

"Такая нелепая смерть и такой ранний уход из жизни меня сегодня потрясли. <…> Он был с семьей на отдыхе в Болгарии, утонул", - сказал он.

Ранее актриса Варвара Шмыкова сообщила в своих соцсетях о смерти Бутусова. Он умер на 64-м году жизни.

Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. Был главным режиссером (2011-2017 годы) и художественным руководителем (2017-2018 годы) Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета. С 2018 по 2022 год Бутусов занимал пост главного режиссера Государственного академического театра им. Е. Б. Вахтангова. Он также сотрудничал с театром "Сатирикон", МХТ им. А. П. Чехова, Александринским театром и другими.