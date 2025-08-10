Лента собрала 27,4 млн рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Австралийский фильм "Одно целое" режиссера Майкла Шэнкса стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 27,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 7 по 10 августа.

Сюжет повествует о паре, переживающей кризис в отношениях, которая сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое. В фильме снимались Элисон Бри, Дэймон Херриман, Дэйв Франко, Миа Мориссей, Санни С. Валия, Джек Кенни и другие.

На втором месте - российская комедия "Мой папа - медведь" режиссера Максима Максимова, собравшая 24 млн рублей за выходные. Фильм рассказывает об отце, который в загадочном лесу встречает дикого медведя и сам превращается в зверя. Его дочери предстоит найти способ расколдовать отца и спасти его от браконьера. Роли исполнили Роман Курцын, Борис Дергачев, Зоя Бербер, Андрей Пынзару, Александр Головин и другие.

Третью строчку рейтинга занял фильм "На деревню дедушке", собравший 22 млн рублей. Картина повествует о мальчике, который отправляется в деревню к дедушке, но всеми возможными способами хочет попасть на важный ИТ-конкурс. Роли в фильме исполнили Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко, Алиса Руденко, Мирон Лебедев, Александр Ильин и другие.