Умер джазовый журналист Дмитрий Ухов

Ему было 79 лет

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Журналист, продюсер, председатель Московской ассоциации джазовых журналистов Дмитрий Ухов умер в возрасте 79 лет. Похороны пройдут в 13 августа, сообщил ТАСС его близкий друг журналист Михаил Митропольский.

"Похороны ориентировочно будут в среду. Он умер вчера в 3 часа дня. <...> Он долгое время очень болел", - рассказал ТАСС друг покойного.

Митропольский отметил, что Ухов был крупнейшим специалистом в своей области.

"Ему обязаны огромное количество музыкантов", - заключил он.

Ухов - российский журналист, специалист в области джазовой музыки, продюсер, председатель Московской ассоциации джазовых журналистов. Он родился 15 июля 1946 года в Москве, а в 1980 году окончил аспирантуру филфака МГУ. Журналист работал в "Коммерсанте", "Еженедельном журнале", "Музыкальной жизни", на портале Jazz.ru, а также вел две программы на радио "Культура" - "Джазовая филармония" и "Альтернатива". Он также был одним из создателей, куратором и ведущим Московского международного фестиваля современной музыки "Альтернатива".