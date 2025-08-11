Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Народные артисты России Сергей Безруков, Евгений Миронов, Эдгард Запашный и другие деятели культуры станут кураторами направлений на IV Международном детском культурном форуме, который пройдет в Московском дворце пионеров с 21 по 23 августа. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РФ.

"Кураторами направлений форума по уже сложившейся традиции выступят выдающиеся деятели отечественной культуры: художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист Российской Федерации Сергей Безруков, художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист Российской Федерации Евгений Миронов и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный - "Театр и цирк", - указано в сообщении.

Кроме того, профильные направления будут курировать гендиректор Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина Кристина Трубинова, хореограф, заслуженный артист Российской Федерации Егор Дружинин, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак, генпродюсер Okko Гавриил Гордеев, а также гендиректор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова.

Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, проект уже четвертый год подряд объединяет 2 500 молодых талантливых ребят из 89 регионов России и более десяти стран. "Это важная площадка для творческого роста, получения новых знаний и обмена опытом. <…> На протяжении трех дней форума участников ждет почти сотня мероприятий: творческие мастер-классы, образовательные сессии, экскурсии, концерты и общение с известными деятелями культуры. Я уверена, что на форуме юные участники найдут не только вдохновение, но и профессиональную поддержку", - приводят слова министра на сайте ведомства.

Среди специальных форматов форума в 2025 году - хакатон "Культурный бренд региона глазами молодежи", где участники получат возможность представить свои идеи по заданной теме выдающимся деятелям культуры из числа кураторов программы. В рамках форума также состоится финал конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства, по итогам которого проекты-победители получат финансовую поддержку Минкультуры России на реализацию. Помимо этого, совместно с фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" пройдет лекция ветеранов СВО "Служу Отечеству. Сохраняя память", а также традиционная акция "Письмо солдату", в рамках которой дети пишут письма бойцам СВО.

