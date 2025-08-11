Большинство проектов можно будет увидеть до 14 сентября, отметили в пресс-службе учреждения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Новые выставки современного искусства, посвященные советской книжной иллюстрации, связи человека и его внутреннего мира и другими темам, откроются с 16 августа в пространстве арт-платформы Cube.Moscow в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"С 16 августа 2025 года в Cube.Moscow открываются девять новых экспозиций современного искусства, а в большом зале арт-пространства продолжается выставка "Объект желания" в рамках биеннале частных коллекций. Большинство проектов можно будет увидеть до 14 сентября 2025 года", - рассказали в пресс-службе.

Например, Postrigay Gallery открывает групповую выставку "Зачем мне быть большим", посвященную советской книжной иллюстрации - значимой части культурного кода постсоветского и современного общества. В экспозиции - работы каких авторов, как Илья Кабаков, Евгений Чарушин, Владимир Лебедев, Татьяна Маврина, Май Митурич и других. Tryptich Gallery представляет персональную выставку Анастасии Даниленко "Фантом", посвященную связи человека и его внутреннего мира. Художница погружает героев в ирреальный мир и использует упрощенные образы, ключевое место занимает образ "Фантома" - олицетворение пустоты и безразличия.

А в Arts Square Gallery откроется персональная выставка живописи Алины Смолиной "Дальние дали". Совмещая академический и современный подход, автор приглашает зрителя к рассуждению о личном и чувственном восприятии искусства.