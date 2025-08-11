В "Колибри" выходит книга об истории Dior

Книга раскроет множество фактов из истории модного дома и будет сопровождаться более чем 300 фотографиями и факсимиле

МОСКВА, 11 августа./ТАСС/. Издательство "Колибри" 21 августа представит книгу "Dior навсегда" Катрин Ормё, повествующую об истории модного дома в преддверии его 80-летия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ", уточнив, что произведение историка моды будет доступно во всех книжных магазинах России.

"Dior навсегда" - это яркий, эстетичный, премиально оформленный путеводитель по Вселенной Dior. Историк моды и автор книги "Абсолютно Chanel" Катрин Ормё приглашает читателя в путешествие через время и пространство: прогуляться по дому в Провансе, где прошло детство Кристиана Диора, вдохнуть аромат роз из сада его матери, позже ставших основой легендарных ароматов, увидеть наброски его первой коллекции и коллекций его преемников", - говорится в сообщении.

Книга раскроет множество фактов из истории модного дома и будет сопровождаться более чем 300 фотографиями и факсимиле, "многие из которых можно развернуть, взять в руки, рассмотреть в деталях". В ней будут представлены изображения кутюрье за работой, "закулисье" жизни модного дома, а также эскизы и кадры с показов. Кроме того, книга расскажет о развитии дома от первых коллекций Кристиана Диора до работ Ива Сен-Лорана, Марка Боана, Джанфранко Ферре, Джона Гальяно, Рафа Симонса и Марии Грации Кьюри, а также проследит долгий путь от светских салонов послевоенного Парижа до современных выставок и перформансов. Издание "Dior навсегда" выйдет в ограниченном тиражом 5 тысяч экземпляров.

"12 февраля 1947 года стал поворотным моментом для мира моды: Кристиан Диор представил свою первую коллекцию в доме на авеню Монтень в Париже. <…> Триумф Dior стал поворотом от скромности военных лет к новой роскоши, возрождению. Так началась история этого дома моды, уже почти 80 лет не сдающего лидирующих позиций на мировой модной арене", - заключили в пресс-службе.

Об авторе

Катрин Ормё - историк моды, куратор выставок и автор нескольких книг на эту тему. Она была куратором при создании Музея моды в Марселе, а затем занимала должность куратора коллекций XX века в парижском Музее моды и текстиля. Этой книгой она завершает свою трилогию о знаменитых модных домах, начатую с работ "Абсолютно Chanel" и "All About Yves".