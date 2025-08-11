Конкурс полнометражных дебютов в свою очередь представит семь картин

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино "Короче" объявил конкурсную программу 2025 года, в конкурсе примут участие 29 короткометражных картин и 7 дебютных лент. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино "Короче" представляет конкурсные программы этого года. В конкурс короткого метра вошли 29 фильмов со всей страны, конкурс полнометражных дебютов представит семь картин молодых авторов. Все фильмы будут показаны на фестивале впервые", - сообщили в пресс-службе.

В конкурс дебютного кино "Короче 2025" вошли семь картин: "Взрослый сын" режиссера Иван Шкундов, "Ганди молчал по субботам" Юрия Зайцева, "Мальчик-птица" Савелия Осадчего, "Сводишь с ума" Дарьи Лебедевой, "Социализация" Анны Волконской, "Счастлив, когда ты нет" Игоря Марченко и "Три свадьбы и один побег" Кирилла Логинова.

"На участие в короткометражной секции в этом году было подано более 1500 заявок со всей страны. В основной конкурс отобрано 29 картин, среди которых большое разнообразие тем и жанров - есть и камерные драмы, и социальная сатира, и абсурдистские мокьюментари, и эксперименты с формой", - уточнили в пресс-службе.

Об основной программе конкурса

Как рассказала ТАСС отборщик программы короткого метра Надежда Королева, в основном конкурсе участвуют как дебютанты, так и те, кто ранее участвовал в фестивале и получал призы.

"Как всегда очень сильные авторские короткие метры прислали студенты-вгиковцы последнего курса Сергея Александровича Соловьева. Интересны режиссерские дебюты известных артистов - лаконичное и ироничное, совсем краткое и шутливое высказывание Даниила Воробьева, визуально-изящный и тонкий режиссерский дебют Егора Корешкова. В качестве режиссера свою новогоднюю комедию представит известная сценаристка Екатерина Мавроматис (сценарист проектов "Пальма", "Пальма 2", "Госпожа", "Ваша честь", "Русалки")", - сказала она.

Говоря о жанрах, Королева отметила, что в этом году комедии "в дефиците", но несколько картин в этом жанре все же будут представлены. "В том числе покажем комедию Екатерины Мавроматис. В этом году доминируют драмы и мелодрамы. Какой-то тематический тренд выделить сложно. Но отмечу, что во многих фильмах Новый год, как праздник, фигурирует в качестве фона. В новогодние дни происходят события нескольких конкурсных фильмов, события разнообразные, от которых становится и смешно, и грустно, совершенно полярный спектр эмоций", - рассказала она.

По мнению Королевой, на этом фестивале внимание к себе привлекут фильмы, снятые режиссерами с очень известными кинематографическими фамилиями. "Но кино снимает новое поколение - дети известных и авторитетных людей в киноиндустрии", - уточнила она.

В конкурсную программу попали не только игровые картины, но и анимационные. "Очень любопытные четыре анимационные работы. От супер-короткой зарисовки "Наблюдение" и очень любопытного и эффектного авторского высказывания Юлдус Бахтиозиной "Идеально отвергнутые", до социально-важной и очень пронзительной истории "Сын" Жанны Бекмамбетовой и милой "Метеостанции" нашей постоянной участницы - Анастасии Соколовой. Любим все фильмы и будем болеть за всех", - резюмировала она.

Особенности конкурса

Программный директор секции полнометражных дебютов Ситора Алиева рассказала, что участники и победители смотра активно работают над новыми отечественными фильмами и сериалами. "Это очень важно для нас, так как "Короче" по-прежнему остается не только индустриальным фестивалем, предлагающим новые кадры, но и зрительским, демонстрирующим интересный подход начинающих режиссеров именно к этому сегменту нашего кино", - рассказала Алиева.

По ее словам, на участие в конкурсе, как и в 2024 году, было подано почти 50 заявок, треть из которых - не из Москвы и Санкт-Петербурга, а из других регионов России. "Такая тенденция сохраняется с самого начала проведения конкурса полнометражного кино. Большинство присланных на отбор картин сняты мужчинами и чуть менее 20% женщинами. В конкурс при этом попало всего семь фильмов, два из которых сняты женщинами", - отметила эксперт.

Резюмируя, Алиева уточнила, что нынешние участники, как и победители прошлогодних конкурсов, - "Бери да помни" и "Чистый лист", - вновь демонстрируют интерес к теме семейных отношений, "проживанию рождающихся в них травм, и свой уникальный, зачастую личный, взгляд на поиск свободы".

О фестивале

XIII фестиваль "Короче" пройдет в Калининграде с 19 по 24 августа. Фестивальные показы можно посетить по регистрации на официальном сайте фестиваля, которая откроется за несколько дней до мероприятия. В этом году смотр увеличит количество площадок, чтобы все желающие смогли попасть на показы. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Калининградской области и автономной некоммерческой организации "Фестивальная дирекция".

