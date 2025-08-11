Ему было 58 лет

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российский писатель, переводчик и журналист Евгений Чижов умер в возрасте 58 лет. Об этом ТАСС сообщил его друг - писатель Дмитрий Данилов.

"Да, его [Евгения Чижова] не стало", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента.

Ранее в своем Telegram-канале Данилов написал, что Чижов утонул в Балтийском море 11 августа. "Эта потеря - дыра в душе, которая не зарастет никогда. Женя, дорогой, покойся с миром. Всегда буду помнить тебя", - говорится в сообщении.

Евгений Чижов родился в 1966 году в Москве. Его дебютом в литературе можно считать повесть "Бесконечный праздник", которая была опубликована в 1997 году в журнале "Соло". Среди его произведений "Темное прошлое человека будущего", "Собиратель рая", "Персонаж без роли", "Без имени". Один из его романов - "Перевод с подстрочника" стал финалистом таких премий как "Ясная Поляна" и "Большая книга", а также принес автору премию "Венец" Союза писателей Москвы.